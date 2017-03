(vb) - Deutsche und ägyptische Forscher haben in dem Vorort Matariya im Osten Kairos eine mehr als 3000 Jahre alte Büste gefunden, die vermutlich den ägyptischen Pharao Ramses II darstellen soll.



Die Statuen stammen aus der 19. Pharaonen-Dynastie, die von 1314 bis 1200 vor Christus dauerte.



Die Entdeckung, die der ägyptische Antikenminister als eine der wichtigsten der Forschungsgeschichte bezeichnete, machten die Wissenschaftler auf dem Gebiet der antiken Stadt Heliopolis. Der Kopf der deutschen Expedition Dietrich Raue, erklärt internationalen Journalisten die Bedeutung der antiken Stätte: "Heliopolis ist der Ort an dem der Sonnengott lebt. Der Sonnengott erschuf also die Welt in Heliopolis, hier in Matariya."



Die Experten wollen die erhaltenen Teile der Statue bergen, und dann restaurieren. Sollten sie erfolgreich sein und die Statue wirkliche ein Abbild des Pharaos sein, dann soll die Statue zur Eröffnung des Grand Egyptian Museum 2018 in Kairo ausgestellt werden.