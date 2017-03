(ps) - „Brauchen wir überhaupt ein Mikrofon“, fragt Olivier Toth sein Publikum in der Rockhal. „Yeah“– so zwei Männer in der ersten Reihe und bewegen dazu lässig ihren rechten Arm auf und ab. Der Direktor der Rockhal sitzt auf der Bühne von „The Floor“, neben ihm Sam Reinhard, Leiter des Rocklab. Doch beide haben nicht eingeladen, um lässige Vibes zu verbreiten, sondern um das „Screaming Fields“ vorzustellen. „Eine Erfolgsgeschichte“, wie Toth sagt. Denn mittlerweile befindet sich der Talentwettbewerb für junge Musiker bereits in der achten Ausgabe.

Dabei ist das „Screaming Fields“ kein gewöhnlicher Wettbewerb. Während mehreren Wochen werden Bands vom Rocklab begleitet, in Workshops gecoacht, um am Ende sowohl auf wie neben der Bühne ein professionelles Auftreten an den Tag zu legen. Das reicht von der Eigendarstellung in den sozialen Medien über Songwriting bis hin zur Bühnenpräsenz. Das „Screaming Fields“ ist eine Art Rock- und Popakademie im Kleinformat.



Der Wettbewerb umschließt dabei mehrere Phasen. Ab Freitag bis zum 21. April können sich die Newcomer online eintragen. „Alle Bands oder Solokünstler aus Luxemburg im Alter von 12 bis 25 Jahren“, so Reinhard. Einzige Genreausnahme: Klassik und Jazz. Anschließend wird vom 24. April bis zum 15. Mai via Onlinevoting unter allen Teilnehmer abgestimmt. Je mehr „Likes“, also Stimmen, eine Band sammelt, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie beim Finale am 15. Juli im Rockhal Club spielen darf. Denn neben dem Publikumsvoting entscheidet auch eine Jury aus vorwiegend nationalen Experten über die Teilnehmer. Am 17. Juni wird dann das offizielle Line-up, bestehend aus acht Bands verkündet.

Cactus als Pommesgabel

„Seid Ihr noch da“, fragt Olivier Toth nach einer halben Stunde. Wieder gehen die Hände in der ersten Reihe hoch: „Yeah“. Denn nun will Toth eine große Neuerung ankündigen. Er ruft dazu Marc Hoffmann des Cactus Marketing auf die Bühne. „Mein Herz schlägt für Brot und weniger für Musik“, sagt dieser, „aber unser Unternehmen will dennoch mehr in Kultur investieren.“ Ziel sei es, den Unternehmergeist auch im popkulturellen Bereich zu fördern. Gemeinsam mit dem Rocklab hat der Betrieb deshalb einen Songcontest im Rahmen des „Screaming Fields“ erstellt. Unter dem Motto „Ech a meng Zukunft“ sind Künstler aufgerufen, einen Song zu schreiben und einzuschicken – der Beste wird beim Festival am 15. Juli ausgezeichnet,

Cactus ist nicht der einzige Partner, den die Rockhal in diesem Jahr mit an Bord hat: Der SNJ gehört ebenso dazu wie das „Food For Your Senses“ und etwas überraschend „Den Atelier“. „Man kann uns eben nicht mehr ignorieren“, so Sam Reinhard. Mic Drop!



