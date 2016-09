Les théâtres du pays profitent ce dimanche 18 septembre de la "Theater Fest" pour présenter leurs nouvelles saisons.



L'offre est à nouveau abondante et les rendez-vous multiples. Pour vous aider à faire vos choix dans ce imbroglio de rendez-vous les plus divers, nous vous proposons vous notre sélection, nos coups de coeur.



Théâtre du Centaure, par Marie-Laure Rolland

Grand Théâtre de Luxembourg, par Marie-Laure Rolland





Le Théâtre national du Luxembourg, par Thierry Hick

Le Théâtre des Casemates, par Thierrry Hick



Le Théâtre Ouvert Luxembourg, par Stéphane Gilbart

Le Théâtre municipal d'Esch/Alzette, par Thierry Hick



TOL: Les coups de coeur de Stéphane Gilbart



Coups de coeur - « La Putain de l’Ohio » d’Hanokh Levin (du 19 janvier au 17 février) : un des textes les plus radicaux d’un auteur radical. Au-delà de la violence et de la crudité-cruauté du propos surgit une incontestable interpellation existentielle universelle. - « Moulins à paroles » d’Alan Bennett (du 6 avril au 12 mai) : trois petits monologues révélateurs de la tendresse humaniste sans concession et humoristique d’un auteur britannique que l’on se réjouira aussi de lire - « Le Songe d’une nuit d’été » (du 18 au 20 mai) : une fois de plus, Isabelle Bonillo, qui a l’expérience du théâtre de rue, s’empare d’un grand texte et le métamorphose en un monologue. Une belle performance, une belle expérience de proximité théâtrale.