(km) - Was machen vier ältere Herren, die kein Bock auf Altersheim haben. Richtig, sie gründen eine Wohngemeinschaft. Andy Bauschs elfter Spielfilm, "Rusty Boys", handelt von der Angst, die Selbstständigkeit mit zunehmenden Alter immer weiter aus den Augen zu verlieren. Dies verrät der kürzlich veröffentlichte offizielle Trailer.

Erzählt wird die Geschichte von "Fons", "Lull", "Nuckes" und "Jängi". Sie sind nicht mehr die Jüngsten. Dennoch müssen sie immer noch - zumindest finanziell - für ihre Kinder sorgen. Auch wenn die körperlichen Fähigkeiten langsam aber sicher schwinden mögen, ihre Autonomie wollen sie nicht kampflos aufgeben.

Das Drehbuch zur Komödie haben Andy Bausch und Frank Feitler geschrieben. Mit den Dreharbeiten wurde im Sommer begonnen. Nun soll der Film mit André Jung, Marco Lorenzini, Pol Greisch und Fernand Fox in den Hauptrollen am 25. Januar 2017 in den luxemburgischen Kinos anlaufen.





