(dco) - Die Rockhal muss sich einen neuen Verwaltungsratspräsidenten suchen. Jean-Claude Bintz will aus persönlichen Gründen zurücktreten, so der Manager gegenüber dem Luxemburger Wort.

Bintz sagte im Interview kurz nach den ersten Meldungen: "Es sind wirklich rein persönliche Gründe. Ich habe in letzter Zeit zu viele Aufgaben angenommen und ich bin jetzt über 60. Da ist es an der Zeit mich etwas zurückzuziehen."

Bintz war seit Dezember 2014 an der Spitze des Konzerthauses im Amt - und sollte es ursprünglich auch bis 2019 bleiben. Für seine Nachfolge an der Spitze der Rockhal habe er bereits dem Kulturministerium einen Namen vorgeschlagen. Ob das Ministerium diesen Vorschlag annehmen wird, bleibt fraglich. Der Sprecher von Kulturminister Xavier Bettel, Max Theis, wiederholte lediglich die Aussage, die die Behörde bereits Radio 100,7 gegeben hatte: Der Minister und seine Beamten wollten über die Personalentscheidung "nachdenken".



"Die Rockhal läuft rund"



"Zumindest glaube ich, dass diese Person, die ich vorgeschlagen habe, alles mitbringt, was man an der Spitze des Rockhal-Verwaltungsrates braucht: Kenntnisse um die Aufgaben des Hauses, starkes Interesse an der nationalen und internationalen Musikszene und auch kaufmännnisches Geschick", so Bintz.



Echte Probleme seien für den neuen Mann oder die neue Frau an der Spitze des Verwaltungsrats erst einmal nicht zu befürchten. "Die Rockhal ist aktuell sehr gut aufgestellt. Das ist aber nicht mein Verdienst. Direktor Olivier Toth und sein Team steuern das Haus sehr gut. Es läuft einfach rund."

Rockhal-Direktor Olivier Toth war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen. Schon bekannt ist, dass Bintz nach dem Wechsel von Maison Moderne-CEO Mike Koedinger in den Aufsichtsrat im Juni Vize-Präsident werden soll. "Da möchte ich mich auch stark engagieren", so der Manager.

Neben dem Wechsel an der obersten Spitze des Verwaltungsrats der Rockhal habe es auch eine weitere Veränderung im Gremium gegeben, so Radio 100,7. Statt Serge Tonnar sei die Sängerin Leana Sealy nun Mitglied im Rat.



Auf der Website der Rockhal ist aktuell noch die alte Besetzung des Rates zu lesen:

Jean-Claude BINTZ (président)

Luc EICHER (vice président)

Tania BRUGNONI

Sylvia CAMARDA

Tatiana FABECK

Jean-Marie HAENSEL

Roland KUHN

Serge TONNAR

Jean TONNAR