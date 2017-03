Von Nathalie Hartl



Gleich drei US-amerikanische Metal-Bands gab es am Mittwoch in der Rockhal zu sehen. Sowohl die Headliner Avenged Sevenfold als auch ihre Tourbegleiter Disturbed und Chevelle wurden in den 90er-Jahren gegründet und haben seitdem Millionen Platten verkauft. Kein Wunder also, dass 5500 Zuschauer am Mittwochabend nach Belval strömten, um die Köpfe zu schüttelten.



Obwohl die drei Bands des Abends Genrekollegen sind und ihre Karrieren im selben Jahrzehnt begonnen haben, sind ihre Metalinterpretationen vollkommen unterschiedlich ...