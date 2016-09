(dpa) - Der US-Filmregisseur Curtis Hanson ist mit 71 Jahren gestorben. Er wurde am Dienstag in seinem Zuhause in Hollywood tot vorgefunden, nachdem ein medizinischer Notfall gemeldet worden war, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichteten. Der Regisseur von Filmen wie „L.A. Confidential“ und „8 Mile“ starb demnach eines natürlichen Todes.



Als sein größter Erfolg gilt „L.A. Confidential“. Der Film Noir über Polizeikorruption im Hollywood der Fünfzigerjahre basiert auf dem Roman "Stadt der Teufel" von James Ellroy. Hanson erhielt einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch, Kim Basinger für die beste Nebenrolle. Der Film spielte weltweit rund 126 Millionen Dollar ein.

Der US-Rapper Eminem (43) trauert um den verstorbenen Filmregisseur Curtis Hanson, in dessen Film „8 Mile“ er 2002 die Hauptrolle spielte. Hanson habe damals an ihn und an „unsere verrückte Idee“ geglaubt, einen Film über Battle-Rap zu drehen, zitierten verschiedene US-Medien am Mittwoch aus einem Statement des Musikers. „Ich bin glücklich, dass ich ihn kennengelernt habe.“ Eminem hatte in „8 Mile“ einen jungen Rapper gespielt, der mithilfe des Hip-Hops versucht, aus seinem von Gewalt und Langeweile geprägten Alltag auszubrechen.