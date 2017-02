(LW) - Die Methode heißt "Réflectographie infrarouge" - und verspricht, Bilder zu durchleuchten. Das nationale Geschichtsmuseum nimmt die Bilder des niederländischen Künstlers Albrecht Bouts, dessen Werke gerade in der Ausstellung "Sang et Larmes. Albrecht Bouts et les Images de la Passion" zu sehen sind, genau unter die Lupe und erwartet sich einen Blick in die Entstehungsgeschichte.



Im Video erklärt die Restauratorin des Museums Muriel Prieur, wie die Methode funktioniert, was man sich erwartet und warum das komplizierte Verfahren nur selten in Luxemburg angewendet wird ...