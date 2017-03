Von Sarah München



Licht aus. Spot an. Diese Stimme. Gänsehaut. So fein und kraftvoll wie ein Sandsturm fegt Rory Graham, besser bekannt als Rag 'n' Bone Man, mit seiner Stimme durch Tausende Ohren in der ausverkauften Rockhal. Ton aus. Applaus. Mindestens eine, vielleicht auch zwei Minuten.

Schüchtern, sichtlich berührt und stolz verschränkt der Musiker seine Hände vor dem Bauch ...