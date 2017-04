(ps) - Der Luxemburger Konzertveranstalter „Den Atelier“ organisiert erstmals ein Konzert außerhalb der Grenzen des Großherzogtums. Die Poplegenden von Queen (bzw. Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor) werden mit Sänger Adam Lambert am 12. November im Galaxie in Amnéville auftreten. 12 000 Karten gehen heute in den Verkauf.



Bereits 2008 organisierte „Den Atelier“ ein Konzert mit Queen – damals jedoch noch in der Rockhal und mit Sänger Paul Rodgers. Offiziell heißt es, dass die Rockhal diesmal aus Termingründen nicht zur Verfügung stand. Allerdings ist laut Agenda am 12. November kein Konzert in der Rockhal geplant. Und dem Vernehmen nach geht es „Den Atelier“ auch eher darum, eine Alternative zur Rockhal zu finden. Bereits vor etwa einem Jahr sei der Hollericher Konzertveranstalter mit Amnéville in Kontakt getreten mit Hinblick auf eine zukünftige Zusammenarbeit. Vor allem die höhere Zuschauerkapazität von 12000 Personen im Galaxie sei interessant - die Rockhal fasst mit maximal 6000 Zuhörern nur knapp die Hälfte.



Und so wird es auch nicht bei einer einmaligen Zusammenarbeit von "Den Atelier" und dem Galaxie bleiben. Weitere Konzerte seien geplant, wie es von Seiten der Konzerthalle in Amnéville heißt – näheres will man zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt geben.



Bereits vor zwei Monaten hatte "Den Atelier“ verkündet, erstmals ein Konzert in der neuen Luxexpo The Box zu veranstalten. (Alter Bridge am 26 Juni). Auch hier soll es nicht bei einem einmaligen Event bleiben, sondern man strebe weitere Konzerte auf Kirchberg an, wie Michel Welter vom Atelier damals mitteilte.







