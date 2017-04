par Diego Velazquez (Bruxelles)

L'artiste belge Rik Wouters a quelque chose de désarmant. Pour de nombreuses raisons. Premièrement, parce qu'il est une source de débat constant pour les historiens de l'art: Est-il le couronnement de l'impressionisme du XIXe siécle ou le point de départ d'une avant-garde artistique spécifiquement belge? Et deuxièmement, parce qu'en fin de compte, les contemplations théoriques importent peu face à son art si sensible et immédiat.



Aussi, il est une sorte de «best kept secret» de l'art moderne belge. Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont décidé d'y remédier en organisant la plus grande rétrospective jusqu’à présent consacrée à cet artiste, regroupant plus de 200 œuvres, dont certaines encore jamais exposées. L'artiste est ainsi mis sur un pied d'égalité avec les autres maîtres de l'art belge du XXe siècle comme James Ensor, René Magritte ou encore Pierre Alechinsky.



Contemplation, (1911), bronze .

Photo: Lukas - Art in Flanders

Une vie consommée bien trop rapidement

Rik Wouters, c'est d'abord l'histoire d'une vie consommée bien trop rapidement. Né en 1882 dans la petite ville flamande de Malines, il vit dans la précarité jusqu'à ce qu'il décroche un contrat avec un galeriste à ses 30 ans.



Il devient ainsi le premier artiste belge sous contrat. Mais ce bonheur est de courte durée. Quand la Grande Guerre éclate, Wouters est mobilisé. Malade, la guerre et ses horreurs le désespèrent.



Emprisonné aux Pays-Bas, il y terminera sa vie dans d'énormes souffrances (il perdra même un œil) en 1916 dues à un cancer de la mâchoire. La légende populaire veut qu'il l'ait attrapé à cause de la fâcheuse habitude de rincer ses pinceaux en bouche.



Un artiste de l'immédiat



Mais au-delà des aspects biographiques, Wouters est avant tout un artiste de l'immédiat, dont l'abondance de couleurs et la préférence pour les sujets intimes et simples dégagent une chaleur touchante. Il est difficile de déceler un fil rouge dans son œuvre qui serait autre que sa femme, Hélène Duerinnckx, surnommée Nel.

Elle a 16 quand il la rencontre. Vite, elle deviendra sa muse, sa confidente, et son modèle le plus important. L'amour inébranlable entre Wouters et Nel traverse toute son œuvre et captive le spectateur, qui se retrouve souvent au milieu de scènes domestiques dont Nel est à chaque fois au centre. Ce sont souvent les mêmes décors, simples et casaniers, qui dominent l'univers de Wouters.



Femme à la mantille, (1913), pastel sur carton.

Photo: Liège, Musée des Beaux-Arts de La Boverie

Dans de nombreuses toiles de l'exposition, le spectateur reconnaît les rideaux ou la tapisserie du salon de l'artiste, créant un lien de complicité intime, voire d'amitié, entre artiste et spectateur.



Nel est à la fois son modèle de prédilection pour ses toiles et pour ses sculptures. Car si les peintures de Wouters prennent le plus de place au sein de l'exposition, c'est en sculpture qu'il réalise ses débuts ainsi que ses œuvres les plus connues.

Wouters, qui a longtemps considéré la sculpture comme un métier et la peinture comme une forme de recherche spirituelle plus élevée, est formé dans l'atelier de son père, qui baigne dans la tradition baroque et romantique flamande.



«La vierge folle», exposée de manière centrale, est certainement le couronnement de l'œuvre sculptée de Wouters. Rythmée et imprévisible, joyeuse et tragique à la fois, elle synthétise à merveille le travail du Belge. Sa peinture traverse plusieurs phases au long de sa courte vie.



Légèrement rétrograde pour l'époque

Car si Wouters peut être vu comme un des derniers artistes belges imperméables aux tendances radicales de l'avant-garde, ses toiles révèlent néanmoins qu'il est ouvert à de nombreuses tendances étrangères. Certes, légèrement rétrograde pour l'époque, son appropriation d'élé-ments de la peinture fauve ou de de Cézanne se retrouve aisément. Une générosité unique Si thématiquement, le casanier et l'intime dominent, d'un point de vue formel, c'est l'effet inachevé qui saute à l'œil. Wouters se sert de la couleur de la toile nue comme un élément à part entière du tableau, comme s'il s'avait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps et qu'il devait s'en servir de manière efficace. Cet élément rend ses toiles plus légères, plus sensibles, moins contraignantes. Un peu comme s'il ne voulait pas imposer au spectateur son unique vision, mais lui laisser un peu d'espace propre pour finir le tableau. Au milieu des temps turbulents (historiquement et artistiquement parlé) qui étaient les siens, c'est certainement cette générosité qui rend Rik Wouters si unique.

«Rik Wouters, rétrospectives», jusqu'au 2 juillet. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 3, rue de la Régence, Bruxelles. Du mardi au vendredi de 10 à 17 heures, les week-ends de 11 à 18 heures.



www.fine-arts-museum.be