par Thierry Hick

En 2015 Nils Frahm initie le «Piano Day». Le compositeur berlinois veut au travers de son idée, présenter et promouvoir l'instrument de musique. Tout en faisant participer le public à la manifestation.

La ville de Luxembourg accueille déjà depuis quelques années l'«Urban Piano», un rendez-vous qui consiste à installer des pianos dans différents lieux de la capitale. Une initiative estivale et ludique pour pianistes amateurs ou professionnels résidents ou de passage.

«Tout d'abord, je suis un grand fan de Nils Frahm», avoue Marc Hauser, directeur et programmateur des Rotondes. «Le piano aujourd'hui est un élément de plus en plus incontournable des musiques actuelles. J'ai saisi l'occasion de présenter cet instrument sous toutes ses facettes et dans un cadre un peu moins académique. C'est rare au Luxembourg», explique Marc Hauser. Les pianistes classiques n'auront donc pas droit de cité cette fois-ci.



Inviter la scène locale



«Dès le début, j'ai voulu inviter des pianistes de la scène locale», insiste le programmateur des Rotondes. Au vu du nombre important de pianistes, surtout issus de la scène rock et jazz, Marc Hauser avait l'embarras du choix.

C'est donc aux Rotondes qu'aura lieu cette première expérience. En attendant que d'autres centres culturels ne s'intéressent à l'événement pour les prochaines éditions. «Pourquoi pas, nous n'avons le monopole de l'initiative, d'autres organisateur peuvent emboîter le pas».



Le pianiste Jérôme Klein déballera son long catalogue de tubes pop-rock.

Photo: Anouk Antony

«Avec un piano tu peux tout faire. Accords, rythmes, harmonies, tout est possible. Tout le monde connaît et aime cet instrument», le pianiste luxembourgeois Jérôme Klein ne cache pas son enthousiasme pour son instrument de prédilection. «Contrairement au violon, par exemple, au piano les progrès sont plus rapides».

Membres de plusieurs groupes, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, Jérôme Klein est certes pianiste, mais aussi batteur. «J'ai commencé avec le piano, ce n'est que plus tard, lorsque je me suis intéressé au jazz, que j'ai aussi étudié la percussion. Le piano, c'est toute ma vie, je l'utilise aussi pour écrire de la musique. Je reste fasciné par la sonorité de l'instrument, c'est rare que j'utilise les 88 touches, mais elles sont toutes utiles.»

Du piano au menu du jour

Alors que d'habitude, il aime varier les plaisirs – entre piano et synthés – c'est assis derrière le piano droit des Rotondes que

Jérôme Klein se présentera aux visiteurs de la brasserie des Rotondes.

Pour cette pause musicale, le pianiste choisira quelques «hits» pop-rock connus du public et remixés à la sauce pianistique. «Le programme n'est pas complètement défini», note le pianiste, «d'autant plus que le public pourra choisir et commander des chansons».

Et si on lui demande un titre totalement inconnu? «Si je connais la mélodie, pour le reste je me débrouille. J'aime beaucoup improviser. Le jazz m'a beaucoup aidé dans ce domaine, j'ai pris l'habitude de prendre de la distance avec les notes écrites. C'est aussi un exercice que je pratique depuis de nombreuses années. Et puis, très souvent ce sont les mêmes chansons qui reviennent».



Une rencontre provoquée



Le «Piano Day» sera aussi le théâtre d'une rencontre provoquée. Entre le groupe de «post hard-core» «Heartbeat Parade» et la pianiste Françoise Torteling. «Sur scène il y aura deux pianos, c'est en fait la rencontre de deux univers qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés», note Marc Hauser. Après quelques premières répétitions communes, cette union du moment s'annonce prometteuse, s'impatiente le programmateur des Rotondes.

Souhaitant répondre au souhait de l'initiateur du «Piano Day» de faire participer le public, l'organisateur luxembourgeois a convié Guillaume Flamen. Armé d'un piano préparé, de platines vinyles, le musicien profitera de son concert «PianoPlatine» pour faire découvrir aux jeunes élèves de certaines classes scolaires un univers musical particulier, fait d'explorations sonores et de découvertes en tous genres.

Pour son lancement, le «Piano Day» se déclinera au pluriel puisque les festivités débuteront dès ce soir avec une autre étonnante rencontre entre le mystérieux Lambert, caché derrière un masque, et le compositeur italien Federico Albanese. Le mélange des genres sera bel et bien au rendez-vous. «Notre but est de donner la parole au piano durant toute une journée», conclut Marc Hauser.

Après son passage aux Rotondes, Jérôme Klein retrouvera rapidement le centre «opderschmelz» de Dudelange. Sa résidence d'artiste débouchera sur «klein.» un projet qui lui tient tout particulièrement à cœur et qu'il présentera au festival «Like a Jazz Machine». Il y retrouvera son fidèle compagnon le bassiste et vibraphoniste Pol Belardi. En attendant, place à une journée «en noir et blanc» à Bonnevoie.



Le programme

– Ce mardi 28 mars, 20 heures, grande salle: Lambert et Federico Albanes, piano, modern classical, electronic;

– le mercredi 29 mars, 10.30 heures, grande salle: Guillaume Flamen, «PianoPlatine», concert scolaire;

– le mercredi 29 mars, 12.30 heures, buvette: Jérôme Klein «Hits» the Piano;

– le mercredi 29 mars, 20 heures, Klub: Heartbeat Parade & Françoise Tonteling, experimental.

www.rotondes.lu



www.pianoday.org