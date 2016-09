Interview: Thierry Hick



John Stewart, 97 ans, se déplace en fauteuil roulant et travaille toujours. Le photographe britannique, connu pour ses clichés de Picasso, Matisse ou de Muhammed Ali, était hier soir l'invité des «Photomeetings». Nous l'avons rencontré à la galerie Clairefontaine qui lui consacre une rétrospective.



Vous avez décidé de devenir photographe dans les années 50. Pourquoi ce choix?



Après six années de guerre au Japon, je suis parti pour New York où je me suis marié ...