Von Pol Schock



„Jeder ist zu einem Schnappschussfotografen geworden“, so die Organisatorin der Photomeetings Marita Ruiter. Tatsächlich hat das digitale Zeitalter die Fotografie revolutioniert. Smartphones und Digicams machen es möglich. Dabei sind nicht einmal mehr große Kenntnisse an Computerprogrammen wie Photoshop, geschweige denn sonstige Techniken gefragt. Ein einfacher Filter auf dem Smartphone, bei Instagram oder bei der kürzlich erschienen App „Prisma“ und das geknipste Motiv wird innerhalb von Sekunden zum ästhetischen Objekt und lässt sich in sozialen Medien millionenfach teilen. Die einstige hohe Kunst der Fotografie ist im 21. Jahrhundert zur Massenware geworden.

Bei solchen Mainstreamtrends ist es nicht unüblich, dass sich Reaktionen bilden – Gegenbewegungen, die sich auf die Ursprünge rückbesinnen. Ähnlich wie in der Musik mit der Liebe zu Vinyl und analogen Aufnahmen lautet auch in der Fotografie die Devise: „Ad Fontes“ – zu den Quellen. Vor allem junge Fotografen würden sich neuerdings für Chemie und Haptik der „antiquierten Techniken“ interessieren, so Marita Ruiter.

Ode an die Schwarz-Weiß-Fotografie

Dieser Bewegung wolle man mit der zwölften Ausgabe der Photomeetings entgegen kommen. Unter dem Motto „5 Big Shorts“ werden renommierte Fotografen eingeladen, die noch die ursprünglichen Techniken des Metiers beherrschen – und vor allem viele, viele Stunden in der Dunkelkammer verbracht haben. Und wer könnte da besser ins Bild passen als der 1919 geborene John Stewart. Der fast Hundertjährige hat nahezu die gesamte Geschichte der Fotografie miterlebt. Seine Porträts von Pablo Picasso und Muhammed Ali gelten bis heute als Bild gewordene Poesie.



Sowohl beim Alter, als auch in Sachen Renommee steht William Klein seinem britischen Kollegen in Nichts nach. Der 88-jährige Amerikaner gilt als weltgewandter Zeitgenosse mit ausgeprägtem Hang zum „Divaesken“. „Er kann schon mal anecken, aber er ist auch ein begnadeter Geschichtenerzähler“, so Ruiter. Doch vor allem verfügt Klein über ein begnadetes Talent, das der Amerikaner auch im hohen Alter noch aufblitzen lässt, wie seine Arbeiten zeigen.



Das Licht-Schatten-Spiel von Lucien Clerque lässt den weiblichen Körper zebragestreift erscheinen. Lucien Clergue - Photomeetings Der 1919 geborene John Stewart hatte Größen wie Muhammad Ali vor seiner Linse.

John Stewart - Photomeetings Der Amerikaner William Klein prägte mit seinen Fotografie das 20. Jahrhundert. Diese Bild "Hat and 5 roses" schoss er 1955 für die Vogue. William Klein, "Hat and 5 roses" (Vogue) Paris, 1956 Auf den Spuren des Romantikers William Turner, der im 19. Jahrhundert mehrmals in Luxemburg war, überarbeitet der Japaner Hiroyuki Masuyama Turners alte Skizzen und verbindet Nostalgie mit digitaler Technik. Hiroyuki Masuyama

Artverwandte Bilder lassen sich bei Lucien Clerque finden. Der 2004 verstorbene Franzose ist durch seine ästhetischen Nacktbilder bekannt, in denen er den weiblichen Körper durch ein Licht-Schatten-Spiel zebragestreift fotografiert. Schwarz-weiße Nacktbilder sind auch das Markenzeichen von Karin Székessy. In den 1960er- und 1970er-Jahren machte sich die Partnerin von Paul Wunderlich damit als „enfant terrible“ einen Namen.



Und während all jene Künstler vor allem mit konventioneller Fotografie arbeiten, kombiniert Hiroyuki Masuyama Tradition mit Postmoderne. Auf den Spuren des Romantikers William Turner verbindet er Nostalgie mit digitaler Technik. Er überarbeitet Turners alte Skizzen, der bei seien Pilgerreisen auch den Weg nach Luxemburg fand und lässt sie wie Bilder aus dem Jenseits wirken.



_____________



Das vollständige Programm mit Workshops, Lesungen und Ausstellungen: www.photomeetings.lu