Von Pol Schock



„Independent Music since 2004“, so das offizielle Motto des „Out of the Crowd“-Festivals. Damals nahmen junge Musiker und Musikliebhaber die Dinge selbst in die Hand und organsierten ein Festival nach eigenem Gusto: Qualitativ hochwertige Bands abseits des Mainstreams. Mit nachhaltigem Erfolg. Mittlerweile können die Organisatoren des Schalltot-Kollektivs stolz auf 14 Auflagen zurückblicken.

Zum Erfolgsgeheimnis des Indiefestivals gehört, dass es sich um einen Szenetreff handelt: Knapp die Hälfte der 450 Besucher, die am Samstag den Weg in die Kufa fanden, spielen oder spielten in einer Band ...