(dpa) - Die Oscars sind mit einer Riesenpanne zu Ende gegangen. Beim letzten Preis der Gala, der Königkategorie bester Film, wurde zunächst das Musical „La La Land“ fälschlicherweise als Gewinner verkündet. Schauspieler Warren Beatty und Schauspielerin Faye Dunaway gaben das Filmmusical von Damien Chazelle als Sieger bekannt. Doch dann wurde diese Aussage korrigiert: Das Drama „Moonlight“ hat den Preis als bester Film gewonnen.

Verwirrung auf der Bühne und ihm Saal: Die Produzenten von „La La Land“ halten bereits ihre Dankesreden, die anderen Oscar-Gewinner der Musical-Crew stehen mit ihren Trophäen in den Händen hinter ihnen, da wird es plötzlich unruhig auf der Bühne. Show-Verantwortliche huschen zwischen den Preisträgern hin und her, kontrollieren die roten Gewinner-Umschläge - dann greift sich „La La Land“-Produzent Jordan Horowitz das Mikrofon: „Es hat einen Fehler gegeben: "Moonlight", ihr Leute habt den besten Film gewonnen. Das ist kein Witz, "Moonlight" hat den Preis als bester Film gewonnen.“ Er zeigt die richtige Gewinnerkarte nach oben ins Publikum, in die Kameras - darauf steht „Moonlight“. Zuerst ungläubiges Staunen im Saal, dann verhaltenes Klatschen und schließlich lauter Jubel.

Sehen Sie hier den Patzer im Replay - die Berichtigung erfolgt ab Minute 2.30:

Zum Auftakt der 89. Oscarverleihung hat Moderator Jimmy Kimmel sich mit einigen derben Scherzen über den neuen US-Präsidenten lustig gemacht. „Ich möchte mich bei Präsident Trump bedanken. Erinnert ihr euch noch an letztes Jahr, als jeder gesagt hat, dass die Oscars rassistisch seien?“ sagte Kimmel mit Blick darauf, dass es im vergangenen Jahr viel Kritik an fehlenden schwarzen Nominierten gab. Dieses Jahr sei das anders. „Die Schwarzen haben die NASA gerettet, die Weißen Jazz, das nennt man Fortschritt“, sagte Kimmel zu Beginn der Verleihung am Sonntag und unter Anspielung auf einige der nominierten Filme.





Die von Trump als „absolut überbewertet“ bezeichnete Meryl Streep begrüßte Kimmel mit einem besonderen Applaus. Die anwesenden Stars gaben ihr spontan stehende Ovationen. Den Siegern riet Kimmel, sich zu freuen, schließlich bekämen sie die Chance, dass der Präsident „in Großbuchstaben über sie twittert, wenn er morgen früh um 5 Uhr Verdauungsprobleme hat“.



Die Gewinner in den verschiedenen Kategorien:

- Bester Film: „Moonlight“ (Regie: Barry Jenkins)

- Regie: Damien Chazelle für „La La Land“

- Hauptdarsteller: Casey Affleck für „Manchester by the Sea“

- Hauptdarstellerin: Emma Stone für „La La Land“

- Nebendarstellerin: Viola Davis für „Fences“

- Nebendarsteller: Mahershala Ali für „Moonlight“

- Nicht-englischsprachiger Film: „The Salesman“ (Regie: Asghar Farhadi, Iran)

- Kamera: Linus Sandgren für „La La Land“

- Original-Drehbuch: Kenneth Lonergan für „Manchester by the Sea“

- Adaptiertes Drehbuch: Barry Jenkins für „Moonlight“ nach einer Geschichte von Tarell Alvin McCraney

- Schnitt: John Gilbert für „Hacksaw Ridge“

- Filmmusik: „La La Land“ von Justin Hurwitz

- Filmsong: „City of Stars“ aus dem Film „La La Land“ von Justin Hurwitz, Benj Pasek und Justin Paul

- Produktionsdesign: David Wasco und Sandy Reynolds-Wasco für „La La Land“

- Tonschnitt: Sylvain Bellemare für „Arrival“

- Tonmischung: Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie und Peter Grace für „Hacksaw Ridge“

- Spezialeffekte: Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones und Dan Lemmon für „The Jungle Book“

- Animationsfilm: „Zoomania“ von Byron Howard, Rich Moore und Clark Spencer

- Animations-Kurzfilm: „Piper“ von Alan Barillaro und Marc Sondheimer

- Dokumentarfilm: „O.J.: Made in America“ von Ezra Edelman und Caroline Waterlow

- Dokumentar-Kurzfilm: „The White Helmets“ von Orlando von Einsiedel und Joanna Natasegara

- Make-up/Frisur: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini und Christopher Nelson für „Suicide Squad“

- Kostümdesign: Colleen Atwood für „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“

- Kurzfilm: „Sing“ von Kristof Deák und Anna Udvardy