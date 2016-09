Par Thierry Hick



«Je veux que tu tues ma femme!» La proposition de Gardot, petit caïd local, ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Jacques, un chômeur au bout du rouleau, n'a pas le choix. Pour s'en sortir – et surtout redonner un sens à sa vie – il va prendre à bras le corps ce «petit boulot».



Le point de départ est simple: face à la misère, face à la détresse, l'homme serait-il prêt à tout accepter? Jacques, qui vient de voir sa compagne le larguer, veut être un père, un mari modèle. «J'ai toujours été honnête jusqu'au bout des doigts». Et pourtant, celui qui se retrouve sur le carreau et qui peine à retrouver un emploi, va basculer dans un monde nouveau.

Le film de Pascal Chaumeil s'ouvre sur un univers sombre et déprimant. Le décor n'est guère reluisant: une ville belge frappée par la fermeture de son usine, des ouvriers au chômage qui refont le monde dans le café du coin, des petites maisons ouvrières bien ternes. La vie s'est arrêtée du jour au lendemain. Les images sont posées, sombres. Pascal Chaumeil joue sur les contre-jours et sur les arrêts sur images.

Le ton est donné. Jacques accepte donc le contrat de Gardot. Avec le mafieux local, il prépare son passage à l'acte. Le rythme du film s'accélère du coup. Jacques s'apprête à tirer, son corps tremble et sue, les gestes sont vacillants. La caméra capte au plus près l'action. «J'étais spectateur, c'est tellement facile, c'est un moment d'égarement», finit par conclure le chômeur-assassin qui fait ses premiers pas dans l'univers du crime. «Je ne veux pas devenir un tueur à gages», se défend ensuite Jacques lorsque Gardot lui propose un nouveau contrat. Il cédera rapidement aux sirènes de l'argent...



Union sacrée entre deux personnages

Le film de Pascal Chaumeil cultive l'art de jouer sur plusieurs tableaux. En plus de la longue dérive criminelle de Jacques. Alors que l'ex-chômeur a trouvé un emploi dans une station-service de la ville, c'est la mainmise du monde économique qui est ensuite pointée du doigt. Le test urinaire imposé à Jacques par la société qui l'emploie aura une issue fatale. Le réalisateur dénonce, crie à l'injustice face à la détresse économique et sociale: ses propos sont dénonciateurs et accusateurs.



Cette pensée militante aura toutefois tendance à s'essouffler au fil des nouvelles péripéties du duo improbable composé de Gardot et Jacques. A force de trop vouloir mélanger les genres, emprunter de nouvelles voies, le film perd en tension et en dramaturgie. L'épisode finale aux Baléares – avec un dernier meurtre aux allures plus que surréalistes – n'apporte rien de nouveau, si ce n'est une dose d'exotisme et quelques rayons de soleil appropriés.



Adaptation d'un roman d'Iain Levinso

Comédie, thriller ou critique sociale, «Un petit boulot» est avant tout porté par les deux acteurs principaux. Romain Duris (Jacques) – qui a déjà travaillé avec le réalisateur pour «L'Arnacoeur» – est criant de vérité, Michel Blanc – qui a également écrit le scénario adapté d'un roman d'Iain Levinson – est aussi crapuleux qu'odieux. Très loin de l'image d'acteur comique qui lui a longuement collé à la peau.



Le film vit au rythme de cette union sacrée entre deux personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Comme pour mieux «aérer» son film, le réalisateur met en exergue des dialogues souvent croustillants. Alors qu'à la fin du film, le réalisateur et le scénariste reprennent leur bâton de pèlerin militant, ce qui devait arriver, arriva. Jacques fait la rencontre d'Anita (Alice Balaïdi), un employée du commissariat de police.



De cet amour naissant et impossible naîtra une nouvelle liaison durable entre deux amants déboussolés. Pour Jacques ce sera l'occasion de tourner le dos à son jeune passé de truand... A moins que le fusil offert par Gardot ne vienne resemer le trouble. Comme si le réalisateur Pascal Chaumeil, accidentellement décédé lors de la phase de la post-production, n'avait pas dit son dernier mot.