Par Marie-Laure Rolland



C'est l'histoire d'une bande de jeunes qui a décidé de faire sauter Paris. Ses cibles: un grand magasin, un ministère, des voitures, une tour de la Défense, la statue de Jeanne d'Arc. Le plan minutieusement préparé se déroule comme prévu, ou presque. Après les attentats, la bande se planque dans un grand magasin le temps d'une nuit. L'attente commence tandis que les sirènes des forces de l'ordre hurlent dans la ville placée sous état d'urgence maximale.

Il est des terrains minés sur lesquels il est risqué de s'aventurer artistiquement. La question du terrorisme en fait partie. Avec "Nocturama", Paris explose et le parti pris de Bertrand Bonello avec. Mais pas dans la même ampleur. Son histoire d'attentat fait pschitt. Le spectateur sort de la séance de 2h10 en se demandant pourquoi il ne s'en est pas échappé plus tôt. Le dernier long métrage du réalisateur, qui avait impressionné en signant "L'Apollonide" sur les maisons closes en 2011 et "Saint Laurent" en 2014, est somme toute une déception.

Si l'on reste jusqu'au bout de la séance, c'est peut-être parce qu'il y avait là presque tout pour en faire un film culte: la beauté des images, la précision de la réalisation, le juste jeu des acteurs, une bande son envoûtante. Il manque pourtant l'essentiel: le sens de tout cela, en particulier dans le contexte de menace terroriste que vit l'Europe actuellement.

Entre romantisme et burlesque

"Nocturama" présente une vision romantique du terrorisme et de la jeunesse d'aujourd'hui - la "Marche funèbre" de Berlioz dans la bande son s'en fait l'écho. Le réalisateur et scénariste élabore un propos très théâtral, sorti de tout contexte, pratiquement intemporel.

"Nocturama" de Bertrand Bonello: un casting impeccable.

Photo: Wild Brunch

Bertrand Bonello distille au compte-goutte les indices qui permettraient de cerner les individus qui composent cette bande. Leur origine est disparate, comme si le réalisateur avait voulu réunir là un échantillon représentatif de la jeunesse française: on y trouve des gosses de riches, des Français d'origine étrangère, des chômeurs, des étudiants, des prolétaires. Le casting à cet égard est remarquable, composé pour partie, d'acteurs non professionnels mais aussi de jeunes comédiens talentueux. Parmi eux, on retiendra l'interprétation de Finnegan Oldfield (déjà distingué cette année par le César du meilleur jeune espoir masculin pour "Les Cowboys" aux côtés de François Damiens).

Jeunesse innocente ou complice?

D'où sortent ces jeunes activistes? Comment se sont-ils connus? Quelles sont leurs revendications? On n'en a aucune idée. D'ailleurs ils ne revendiquent rien. Réfugiés dans le grand magasin, ils sont les spectateurs passifs de conséquences de leurs actes.

Ils regardent les flashs d'information des chaînes de télévision en écoutant en fond sonore la playlist de leur smartphone (Blondie, Willow Smith, Lil Reese, Hearstrevolution). Alors qu'ils dénonçaient peu avant les licenciements massifs d'un groupe industriel, voilà qu'ils endossent sans état d'âme et même une certaine jubilation les habits de marque qui tombent sous leurs mains.

"Nocturama": le portrait d'une jeunesse désabusée et somme toute sympathique mais aussi totalement coupée de la réalité.

Photo: Wild Brunch

La première partie est une longue déambulation dans le métro parisien. Une sorte de ballet sur fond de musique électro qui fait monter la tension. On comprend progressivement que les jeunes protagonistes se connaissent et qu'ils ont un but commun. Ces séquences sont longues mais extrêmement bien filmées. Il faut toutefois l'utilisation un peu lourde de flash-back pour que soit explicité le projet d'attentat.

La seconde partie est plus problématique. Ce huis clos dans un grand magasin dessine en creux le portrait d'une jeunesse désabusée et somme toute sympathique mais aussi totalement coupée de la réalité, comme isolée dans une bulle. Dès lors, la crédibilité de son projet d'attentat en prend un coup. Et la fin totalement surréaliste finit par plomber un scénario sans issue.