Von Pol Schock



Richtung22 gelten ohne Zweifel als eines der interessantesten Künstlerkollektive Luxemburgs der vergangenen Jahre. Mit erfrischend frechem und subversivem Stil in Theater und Film mischte die junge Schauspieltruppe die Öffentlichkeit auf und scheute sich nicht, scheinbar unangenehme Wahrheiten anzusprechen. Das brachte sie in die Medien, in die Chamber – und auch vor Gericht. Eine Bilderbuchkarriere für ein kritisches Künstlerkollektiv.



Mit ihrem neuen Theaterstück, das den wohl bewusst nichtssagenden Titel „Luxembourg's Private Space Explorevolutionary Superfancy Asteroid Tailoring“ trägt, gilt es, die Serie der „onkritiséiert Knaschtereien aus Lëtzebuerg mat globalem Impakt“ weiterzuführen ...