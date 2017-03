Von Daniel Conrad



Warum eigentlich noch ein Artikel? Kaum ein Luxemburger Künstler wurde in den letzten Wochen so in den Fokus gerückt wie Pascal Schumacher – abgesehen von Serge Tonnar. Es läuft gut für Schumacher. Aber ist so ein Polster nicht gefährlich?

Die Philharmonie ist jedenfalls für die Livepräsentation am kommenden Samstagabend längst ausverkauft, die Medien in Luxemburg räumen ihm großen Platz ein: Schumacher bekommt spürbare nationale Starthilfe für seine jüngste musikalische „Spielwiese“ ...