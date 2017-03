(aa) - Ein melancholischer, kiffender Spion, der nach getaner Arbeit in verrauchten Kneipen oder Fußgängerzonen Folkssongs über seine schmutzigen Missionen zum Besten gibt, um diese zu verarbeiten und wieder runterzukommen. Ständig läuft er Gefahr, Geheimnisse hinauszuposaunen und seine Tarnung auffliegen zu lassen. Er ist kein CIA-Mann wie andere. Sein Name ist Tavner. John Tavner (Michael Dorman).

Von seinem Vater Tom (Terry O'Quinn) als herrischem Führungsoffizier wird er mit einer Mission beauftragt, um zu verhindern, dass der Iran ein geplantes Atomwaffenprogramm umsetzt. Undercover soll er als „John Lakeman“ in der US-Ölfirma McMillan eingeschleust werden, die via Luxemburg Geschäfte mit den Mullahs macht. Schon beim Drogentest des Arbeitgebers droht der Auftrag zu scheitern, doch der neue Kollege Dennis wird auf der Firmentoilette kurzerhand zu einer Urinprobe genötigt.

Kaum ist die erste Hürde verzweifelt genommen, kommt John in Luxemburg ein wichtiger Geldkoffer abhanden. Gestohlen von Kampfsport erprobten Brasilianern, die im Großherzogtum bekanntlich die Mehrheit der Erwerbstätigen stellen. Bitte? Das wussten Sie nicht? Bei „Patriot“ kann so mancher Luxemburger noch etwas lernen. Auch wenn dies in die Kategorie alternative Fakten fallen mag. Unterhaltsam ist es allemal.



Nach einem blutigen Scharmützel mit den Brasilianern, heftet sich die luxemburgische Kommissarin Agathe Albans (Aliette Opheim), an Johns Fersen. Die Dame sorgt fortan für Aufsehen. Nicht nur durch Hartnäckigkeit und Scharfsinn, sondern auch durch ihr Französisch mit merkwürdigem Akzent. Verstärkung erhält sie von Polizisten, die untereinander Französisch sprechen und Uniformen mit deutscher Beschriftung tragen. Auch auf den großherzoglichen Streifenwagen steht „Polizei“.

Was dem nordamerikanischen Zuschauer vielleicht noch irgendwie europäisch anmuten mag, dürfte in Luxemburg doch zumindest für Stirnrunzeln oder Belustigung sorgen. Hinzu kommt der Umstand, dass die Macher von Patriot unbedingt auf Luxemburg als Ort der Handlung setzen, optisch aber mit einer größeren, imposanteren Stadt punkten wollten. Ein Schuss der kräftig nach hinten losgeht, denn beim Stadtpanorama, das dem Zuschauer als „Luxemburg“ verkauft wird, sind eindeutig Prag und die weltberühmte Karlsbrücke mit dem Brückenturm zu erkennen.

Abgesehen von derartig abstrusen Ungereimtheiten, weiß „Patriot“ durchaus zu gefallen, wenn John von einer Katastrophe in die nächste stolpert und nur widerwillig seine Pflicht gegenüber Vater und Vaterland erfüllt. Schräge Typen, schwarzer Humor und manchmal eine gehörige Prise Langatmigkeit, machen die Amazon-Eigenproduktion sicher nicht zum Tipp für Jedermann, aber Reinschauen lohnt sich allemal.

Patriot – in englischer Originalfassung auf Amazon Prime Video. Die Weltpremiere war am 14. Februar auf der Berlinale. Die Serie ist in einigen Ländern bereits zu sehen. Für Luxemburg gibt es laut Amazon noch keinen genauen Starttermin. Dieser soll jedoch im Frühjahr 2017 sein.