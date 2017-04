Fünf Filme starten diese Woche: Darunter "Life", ein Science-Fiction-Spektakel mit Ryan Gosling und Ryan Reynolds sowie "A United Kingdom" eine Geschichte über Liebe in Zeiten des Rassimus.





Life

Science-Fiction-Thriller (USA 2017). Regie: Daniel Espinosa. Mit Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Ariyon Bakare. Drehbuch: Rhett Reese, Paul Wernick. Kamera: Seamus McGarvey. Musik: Jon Ekstrand. 103 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Was geht da vor sich? Eine Sonde kommt vom Mars mit wertvoller Fracht, sie ist aus der Bahn geraten, droht die Station zu verfehlen. Der Techniker Roy Adams macht sich auf zu einem Weltraumspaziergang, um das Gerät abzufangen. An Bord ist ein Organismus, der erste Beweis für Leben außerhalb der Erde. Nachdem diese Nachricht den blauen Planeten erreicht hat, gerät dort alles außer sich. Auf dem New Yorker Times Square versammeln sich die Massen, um das Wesen „Calvin“ zu taufen. Oben füttert derweil der Biologe Hugh Derry diesen Calvin mit Wärme und Glukose und siehe da: ein zartes Tier mit fünf Extremitäten umtanzt seinen Handschuh mit scheinbarer Zuneigung. Der fremde Organismus entwickelt sich rasend und wird zur tödlichen Bedrohung, nicht nur für die Besatzung der Raumstation, sondern für die gesamte Erde.

Ridley Scott beeinflusst auch 38 Jahre nach „Alien“ immer neue Generationen von Filmemachern: Mit Regisseur Daniel Espinosa schickt sich nun der nächste an, das „Alien“-Erbe filmisch zu verwalten. Der Science-Fiction-Thriller „Life“ ist zwar unverhohlen inspiriert von Scotts Meilenstein und variiert die Prämisse nur marginal, setzt diesem Defizit an Plot-Innovationen jedoch eine gnadenlos straffe Inszenierung entgegen.



A United Kingdom

Drama (Land 2016). Regie: Amma Asante. Mit David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, Jack Davenport. 111 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Die englische Büroangestellte Ruth Williams verliebt sich 1947 in den schwarzen Jura-Studenten Seretse Khama, der als Thronnachfolger von Bechuanaland (dem heutigen Botswana) an seiner weißen Freundin auch dann noch festhält, als die britische Regierung und seine Stammesoberen ihn zu einem Abbruch der Beziehung drängen.

Das Drama „A United Kingdom“ beruft sich auf wahre Ereignisse: 1947 lernte Seretse Khama die Engländerin Ruth Williams kennen und heiratete sie 1948 entgegen aller politischen und familiären Widerstände. 1966 wurde Seretse Khama zum ersten Präsidenten seines, von diesem Zeitpunkt an, freien Landes. Als Startdatum des Films „A United Kingdom“ wurde der 50. Jahrestag der Unabhängigkeit Botswanas gewählt.

Un profil pour deux

Comédie romantique (F, D, B 2016). Réalisateur: Stéphane Robelin. Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Stéphane Bissot. 100 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

Quo vado?

Comédie (I 2016). Réalisateur: Gennaro Nunziante. Avec Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli. 86 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Depuis qu’il est petit, Checco rêve d’une chose: devenir fonctionnaire comme son père, et ainsi profiter de ce statut privilégié, qui impose le respect de son entourage et lui promet une vie stable. Mais c’était sans prévoir une réforme des administrations publiques sur le redécoupage des régions. Pour conserver son poste et lutter contre le système, Checco accepte une série de mutations insolites pour finalement atterrir au Pôle Nord, où il est chargé de protéger des chercheurs des éventuelles attaques d’ours polaires…





Sous le même toit

Comédie (F 2017). Réalisateur: Dominique Farrugia. Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, Marilou Berry. 93 minutes.



Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...