Auf die Leinwand sind einige Wiedergänger zu sehen: Natalie Portman spielt "Jackie" Kennedy, Vin Diesel schlüpft wieder in die Rolle als "xXx" und die Fans von "Timm Thaler" können eine Neuinterpretation des Krüss-Romans sehen.

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

Familienabenteuer (D 2016). Regie: Andreas Dresen. Mit Arved Friese, Justus von Dohnányi, Axel Prahl. 102 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Der Waisenjunge Timm Thaler war schon immer ein aufgeweckter und geselliger Zeitgenosse. Gerade wegen seines ansteckenden Lachens fliegen ihm die Sympathien seiner Mitmenschen regelrecht zu. Aus diesem Grunde hat es auch der ebenso skrupellose wie reiche Baron Lefuet darauf abgesehen: Timm bekommt die Garantie, dass er künftig jede Wette gewinnt, wenn er dem Baron sein Lachen verkauft. Der Junge kann dem verlockenden Angebot nicht widerstehen und glaubt zunächst, der Erfüllung all seiner sehnlichsten Wünsche damit einen großen Schritt näherzukommen. Doch ohne sein Lachen schwindet auch die Freude immer mehr aus seinem zunehmend einsamen Leben.







Moonlight

Drama (USA 2016). Regie: Barry Jenkins. Mit Alex R. Hibbert, Ashton Sanders. Drehbuch: Barry Jenkins. Kamera: James Laxton. Musik: Nicholas Britell. 111 Minuten. (Ab 12 Jahren)

Barry Jenkins liefert mit „Moonlight“ eine Chronik des Lebens eines jungen schwarzen Mannes von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter. Der neunjährige, „Little“ genannte Chiron spricht nicht viel. Er frisst den Kummer in sich hinein, den seine alleinerziehende Mutter Paula mit ihrer Cracksucht verursacht. Erst als er Juan kennenlernt, der selbst mit Drogen handelt, öffnet er sich. Als Teenager hat Chiron dann starke Probleme an der Highschool – weil er anders ist. Er macht mit seinem besten Kumpel Kevin die ersten homosexuellen Erfahrungen. Schließlich, mit Ende 20, macht Chiron sein Geld als Drogendealer. Ein Anruf von Kevin aber löst etwas in ihm aus …





Hidden Figures

Drama (USA 2016). Regie: Theodore Melfi. Mit Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner. 127 Minuten. (Ab 6 Jahren)



1962: John Glenn ist der erste Amerikaner, der die Erde in einem Raumschiff komplett umkreist. Das ist ein wichtiger Meilenstein im Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion, der auch als Wettlauf im All geführt wird – zu einer Zeit, als Weiße und Schwarze in den USA noch per Gesetz getrennt werden und von Geschlechtergleichheit keine Rede sein kann. Doch ohne die „Hidden Figures“, den wenig bekannten Frauen hinter den Helden, wäre er nicht weit gekommen: den afroamerikanischen NASA-Mathematerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson ist es zu verdanken, dass Glenns Mission wirklich sicher und erfolgreich verläuft …





Jackie



Biografie, Drama (USA 2016). Regie: Pablo Larrain. Mit Natalie Portman, Peter Sarsgaard. 100 Minuten. (Ab 12 Jahren)

„Jackie“ ist das facettenreiche Porträt einer Ikone der 1960er-Jahre. Jacqueline Kennedy (hier gespielt von Natalie Portman) war ebenso berühmt wie mysteriös, eine Frau, die als Inkarnation von Stil und Chic in die Geschichte einging. Regisseur Pablo Larrain nähert sich dieser Kultfigur aus unterschiedlichen Perspektiven. Raffiniert verwebt er Vergangenheit und Gegenwart zu einem faszinierenden Gesamtkunstwerk, das den Anschlag auf ihren Mann, US-Präsident John F. Kennedy zum Ausgangspunkt für den Kampf um die tiefe Trauer und die Sorge um ihre Kinder und das Vermächtnis ihres Mannes macht.







Raid dingue

Comédie (F 2016). Réalisateur: Dany Boon. Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc. 105 Minuten. (A partir de 6 ans)

«Raid dingue» c'est l'histoire de Johanna Pasquali, une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve: être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID.







xXx: Return of Xander Cage

Action, Thriller (USA 2016). Regie: D.J. Caruso. Mit Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone. 107 Minuten. (Ab 12 Jahren)

„xXx“ markiert bereits die zweite Filmreihe nach der „Fast & Furious“-Serie, die Vin Diesel angestoßen hat und in deren Hauptrolle er zunächst schlüpfte, ehe er den zweiten Teil aussetzte, um danach wieder zurückzukehren. So erklärt sich dann auch der Titel „xXx: Return of Xander Cage“. Auf Bitten seines Kontaktmannes Agent Augustus Eugene Gibbons kehrt der für tot gehaltene Extremsportler Xander Cage aus seinem selbst auferlegten Exil zurück, um erneut als Geheimagent für die US-Regierung zu arbeiten. Dieses Mal muss er eine ebenso unaufhaltbare, wie zerstörerische Waffe bergen – natürlich mit viel Special Effects.