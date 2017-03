Kong: Skull Island



Fantasy-Abenteuer (USA/VN 2017). Regie: Jordan Vogt-Roberts. Mit Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman. Drehbuch: Dan Gilroy. Kamera: Larry Fong. Musik: Henry Jackman. 118 Minuten. (Ab 12)



1973 macht sich ein Trupp von Soldaten, Regierungsbeauftragen und Zivilisten auf, eine mysteriöse Insel zu erkunden. Die Gruppe unter dem Kommando von Lieutenant Colonel Packard, wird sehr unfreundlich empfangen: Eine gefährliche Bestie greift ihren Helikopter vom Himmel! Die Überlebenden des Absturzes erfahren, dass auf „Skull Island“ ein Riesenaffe haust, der wie ein einsamer Gott über die Insel streift. Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht, denn als die Expeditionstruppe auf Eingeborene und den geheimnisvollen, schon vor langer Zeit auf der Insel gestrandeten Amerikaner Hank Marlow trifft, erfährt sie, dass Affe Kong zwar der König der Insel ist, aber noch viele weitere Monster im Dickicht lauern…



La Confession



Drame (F 2015). Réalisateur: Nicolas Boukhrief. Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny. 116 minutes. (A partir de 6 ans)

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes. Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?



Miss Sloane



Drama (USA/F 2016). Regie:John Madden. Mit Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston. 132 Minuten. (Ab 12)



Lobbyismus im mächstigsten Land der Welt: Auf diesem Schlachtfeld agiert die überaus erfolgreiche und politische Strategin Elizabeth Sloane (Jessica Chastain), die auf Grund ihrer Ambition und Skrupellosigkeit eine erfolgreiche Vertreterin ihres Metiers darstellt. Ein neues Gesetz in den Vereinigten Staaten von Amerika , welches strengere Überprüfungen von Waffenbesitzern fordert, gewinnt zunehmend an Zugkraft im Kongress. Sloane wird zur Vorkämpferin der Kampagne, wodurch sie sich einer Vielzahl politischer Gegner gegenübersieht und ausgerechnet diejenigen gefährdet, die ihr am meisten bedeuten.



A Real Vermeer



Drame historique (L/NL/B 2016). Réalisateur: Rudolf van den Berg. Avec Jeroen Spitzenberger, Lize Feryn, Roeland Fernhout. 115 minutes. (A partir de 12 ans)



Dans les années 20, Han van Meegeren est un jeune artiste rebelle de la scène artistique d’Amsterdam. Sa peinture est dans la lignée de celle de maîtres tels que Rembrandt ou Vermeer mais les critiques d’art y voient une peinture désuète et assimilent même l’artiste à un faussaire. Pour leur prouver le contraire, van Meegeren réalise alors un parfait faux Vermeer et tente de la faire passer pour un vrai. Il réussit mais au lieu de révéler la supercherie et de ridiculiser le monde de l’art, il continue de produire des copies. Les mensonges s’accumulent et il perd peu à peu le contrôle de sa vie. Jusqu’au jour où un officier nazi de haut rang, Hermann Göring, vient frapper à sa porte..