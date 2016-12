(ps) - 2017 wird es kein Rock-A-Field geben. Das geht aus Informationen hervor, die dem "Luxemburger Wort" vorliegen. Demnach hat der Festivalorganisator "Den Atelier" bereits am 24. November seine Booking-Partner über das Nichtstattfinden des Festivals informiert. Doch es soll kein definitives Ende sein. Im Schreiben heißt es: "We are taking a sabbatical in 2017". Man wolle die Zeit nutzen, um das Konzept zu überdenken. 2018 soll das Festival hingegen erneut stattfinden, wie es weiter im Dokument heißt. Auf Anfrage wollte "Den Atelier" diese Information weder dementieren, noch bestätigen. Offiziell lautet es nur: "Es ist noch zu früh, etwas zu verkünden."



Nach rückläufigen Zahlen galt das größte Luxemburger Musikfestival als angezählt. Während der vergangenen Ausgabe mit Headlinern wie Deichkind und Pixies waren am ersten Tag laut Festivalorganisator Laurent Loschetter nur etwa 8.000 Zuschauer auf dem Festivalgelände - in den Jahren zuvor waren es stets etwa 14.000 gewesen. Loschetter gestand damals, dass es den Organisatoren nicht gelungen sei, mit benachbarten Giganten wie dem „Rock Werchter“ oder dem „Rock am Ring“ zu rivalisieren. Man sei vielleicht etwas „größenwahnsinnig gewesen.“



Neues Indiefestival in Neimënster



Dennoch wird "Den Atelier" 2017 ein Musikfestival organisieren. Unter dem Namen "Siren's Call" soll am 24. Juni in Neimënster ein Indiefestival stattfinden: "a multi venue, city, indie/ectro music and arts Festival", wie es im Schreiben heißt. Auf drei Bühnen, darunter auch eine in der anliegenden Kirche St. Jean, sollen Acts auftreten - Bandnamen sind noch nicht bekannt. Das Neimënster wollte dazu nicht offiziell Stellung nehmen.