(dpa) - „Status Quo“-Gitarrist Rick Parfitt kann nach einem Herzinfarkt nicht mit auf die Abschiedstournee der britischen Kult-Band. Der 67-Jährige sei bei seinem Kollaps im Juni in der Türkei für Minuten „praktisch tot“ gewesen und falle mindestens bis Jahresende aus, teilte Band-Manager Simon Porter am Donnerstag mit.



Parfitt „erholt sich gut und kann derzeit ein relativ normales Alltagsleben führen“, hieß es. Er sei aber längst nicht fit für die Anstrengungen einer Tour. Er werde auch neuropsychologisch behandelt.

Als Ersatz trete jetzt der irische Gitarrist Richie Malone mit der Band auf. Die Tour „Last Night Of The Electrics'“ starte am 12. Oktober in Wien und ende am 4. Dezember in Paris.