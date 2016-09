Par Thomas Berthol



Comment trouve-t-on un terrain d'entente lorsqu'on monte un programme musical transfrontalier entre la Belgique et le Luxembourg?

On tient compte de plusieurs choses: on essaie d'intégrer des ensembles belges et luxembourgeois – cette année-ci ce sera le cas avec Vivace, Marignan et Vox Luminis –, et on termine par une mise en valeur des écoles de musique du canton de Redange, de l'Académie de musique d'Arlon et de l'Ecole des Arts de Villerupt. Côté public, les Grand-Ducaux sont très attachés à leurs ensembles et les Belges sont plus ouverts aux découvertes musicales. Cette année, nous programmons le chœur luxembourgeois Vivace en Belgique et on a invité les Vox Luminis belges au Luxembourg – en espérant que le public traversera la frontière pour venir les écouter.

Concernant le programme, vous donnez carte blanche à des musiciens professionnels aussi bien qu'à des élèves d'écoles de musique. Comment implique-t-on ces jeunes débutants dans ce festival?

C'était une volonté claire cette année-ci de mettre en avant des jeunes, qui seront peut-être des musiciens professionnels, lorsque nous les inviterons à nouveau dans cinq ou dix ans. C'est bel et bien un essai de les mettre sur scène, mais on le voit clairement, ce n'est pas le même public que pour les autres concerts. L'idée est de les réunir sur scène puisque des Luxembourgeois et Belges se présenteront côte à côte. Nous avons aussi remarqué que ces concerts attirent un public différent.



Comme chaque année, vous aimez mélanger les genres. Cette fois, ce sera le cas avec les soirées consacrées à la comtesse Ermesinde ou encore au groupe Abba...

On essaye d'avoir de la musique du monde à l'affiche, on a reçu des chœurs russes pendant de nombreuses années. On essaye aussi de varier un peu notre affiche en programmant de la musique un peu plus contemporaine en plus des grands classiques du répertoire. Vivaldi ou Bach attirent toujours le public, quels que soient les musiciens invités. L'année dernière, pour le «Requiem» de Mozart, on a dû refuser du monde. Ceci ne nous empêche pas de proposer des découvertes en faisant venir des compositeurs moins connus. En 2007 par exemple, lorsque Luxembourg et la Grande Région étaient Capitale européenne de la culture, on avait mis à l'honneur des compositeurs de la région. Ensuite, il faut bien choisir les lieux des concerts en fonction des œuvres jouées. Pour des rendez-vous plus intimistes, il vaut mieux avoir recours à une église pour accueillir une centaine de spectateurs. C'est aussi une question d'acoustique. Dans notre région, c'est l'église de Bettborn qui dispose de la plus grande capacité, l'idéal pour y organiser des concerts.

L'année prochaine, ce sera la vingtième édition du festival «Musique dans la vallée». Avez-vous prévu d'organiser un événement particulier pour fêter cet anniversaire?

On a une réunion au mois de septembre pour en discuter avec les communes. On envisage de réinviter des groupes qui ont marqué les 19 premières éditions. On reste quelque part limité à six concerts par saison. Avec un budget plus important, nous pourrions peut-être faire venir des groupes encore plus prestigieux, même si je trouve que les musiciens, que nous invitons régulièrement, sont déjà tous d'un très bon niveau. Mais on a bien sûr l'intention de marquer le coup. En 2016, nos finances sont bonnes grâce aux subsides, aux sponsors et au comité de patronage. Quand on a un bénéfice, notre objectif est de l'injecter dans l'édition de l'année suivante.



_______________________

Les rendez-vous

Samedi 3 septembre, 20 h, église de Thiaumont: ensemble Marignan, œuvres de Vivaldi et Veneziano;

dimanche 11 septembre, 17 h, église de Bettborn: Quintette à cordes du Philharmonique de Berlin;

samedi 17 septembre, 20 h, église d'Ell: spectacle sur l'histoire de la comtesse Ermesinde de Luxembourg;

samedi 24 septembre, 20 h, église de Tontelange: l'ensemble Vivace sous la direction d'Ulric Evrard;

dimanche 2 octobre, 17 h, église de Beckerich: l'ensemble belge Vox Luminis, «La dynastie Bach»;

dimanche 9 octobre, 15 h, lycée de Redange: école de musique de Villerupt, école de musique du canton de Redange et académie de musique d'Arlon, concert Abba.

Prix: 11 euros en prévente pour les adultes et 15 euros le jour du concert, 6 euros pour les jeunes de 12 à 18 ans et les étudiants, entrée libre pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur le site:

www.aupaysdelattert.be