Von Pol Schock



Zwischen Luxemburg und Amerika haut es den Soundtechniker auf den Boden. Er hatte die letzte Stufe der Treppe übersehen. „Nichts passiert“, sagt Georges Majerus, rappelt sich auf und läuft zurück zum Mischpult. Die Fahrt nach Amerika kann weitergehen.

Georges Majerus gehört an diesem Abend zu den Protagonisten, auch wenn er nicht im Scheinwerferlicht steht. Denn die Headsetmikrofone für die Darsteller sind angekommen. Drei Tage vor der Permiere des Stücks „E Living an Amerika“. Und die Tücken der Technik verlangen höchsten Körpereinsatz. Den Weg zwischen dem Mischpult ganz oben am Ende der Zuschauertribüne im Mamer Kinneksbond und der Bühne macht Georges an diesem Abend gefühlt ein Duzend Mal. „Ich spule hier etliche Kilometer ab“, sagt der Techniker, dessen Atmung verrät, dass Konditionstraining eher nicht auf seinem Tagesplan steht.

Etliche Kilometer legt auch die Familie Adam zurück. Um sie dreht sich „E Living an Amerika“. Und wie der Name bereits andeutet, handelt es sich um eine Geschichte über eine Luxemburger Familie, die ihr Glück gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten sucht.



Raoul Schlechter spielt einen Zeitreisenden – Al Ginter einen gerissenen Businessman mit Namen Ronald Jump.

Foto: Laurent Ludwig

Die vierköpfige Familie Adam – gespielt von Carlo Hartmann, Alexandre Hornbeck, Monique Melsen und Elsa Rauchs – lässt die Mühle in Mamer hinter sich und macht sich wie viele Luxemburger der damaligen Zeit auf den Weg nach Übersee, um ein besseres Leben zu finden. „Es ist eine fiktive Erzählung, die jedoch auf historischen Tatsachen beruht“, erklärt Roland Gelhausen, aus dessen Feder Text und Plot stammen. „Wir Luxemburger waren auch einmal Wirtschaftsflüchtlinge“, fügt er hinzu und schlägt damit die Brücke zur Gegenwart.

Roland Gelhausen ist gerade aus dem Ferienurlaub in der Schweiz zurückgekehrt und sieht die Aufführung mit Musikern, Chor und Schauspielern sowie Bühnenbild zum ersten Mal. Die Ellenbogen stützt er auf der Bühne ab, der Blick geht streng nach vorne – eine gewisse Anspannung kann nicht verneint werden. Nachvollziehbar – hat er doch zwei Jahre an der „musikalischen Satire“ gearbeitet, wie er das Genre des Stücks nennt. „Es ist eine Mischung aus Theater, Kabarett und Musical“, so Gelhausen. Am Ende werden 25 Schauspieler und Musiker auf der Bühne stehen. „Eine große Herausforderung, die sehr kräftezehrend war“, gesteht Gelhausen.

Ein Mäzen aus Mamer

Das sieht auch Georges Urwald so. Der 45-jährige Musiker war für die Kompositionen von „E Living an Amerika“ verantwortlich. Urwald hat bereits für etwa ein Dutzend musikalische Theaterprojekte komponiert – doch ein Musical in der Größenordnung von „E Living an Amerika“ war noch nicht dabei. Es war also Pionierarbeit, passend zum Plot der Geschichte. Die Musik sollte dabei „zugänglich“ und „fordernd“ zugleich sein. Im Zentrum steht Urwalds Cembalo, dessen markanter Sound, seine Kompositionen prägt. Eine eher untypische Wahl, die sich jedoch bezahlt macht.



Das musikalische Mastermind am Cembalo - Georges Urwald.

Foto: Laurent Ludwig.

Der heimliche Star des Stücks ist jedoch Yves Bourgnon. Der ehemalige Bankdirektor und Mamer Bürger ist der Anstifter des Projekts. „Ich bin vor 39 Jahren aus der Schweiz nach Luxemburg gekommen und war eigentlich auf der Durchreise nach New York“, sagt Bourgnon. „Doch aus dem Plan wurde nichts – man wird mich wohl in etlichen Jahren auch in Mamer auf dem Friedhof finden wird.“ Bourgnon hat das Werk in Auftrag gegeben und bürgt mit seinem Privatvermögen. „Ich wollte Mamer und Luxemburg etwas zurückgeben“, so Bourgnon. Wie hoch der Endbetrag sein wird, will er nicht öffentlich sagen, aber es sei eine Menge gewesen, gibt er mit leichtem Nicken und zugepressten Lippen zu verstehen.

Und er steht selbst auch auf der Bühne – zunächst als Pfarrer, später als Kapitän. Er habe Gelhausen, Urwald sowie Regisseurin und Dramaturgin Jacqueline Posing freie Hand gelassen. „Ein gute Entscheidung“, wie er gesteht. Dann lässt er sich das Headsetmikrofon von Georges Majerus einstellen.



„E Living an Amerika“ wird am 27. und 29. Januar im Mamer Kinneksbond gespielt. Weitere Termine im TNL, im CAPE sowie im Cube sowie Karten für die Veranstaltungen auf:

www.luxembourgticket.lu.