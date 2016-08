Von Daniel Conrad



Bunt, frisch, sexy und immer für einen Lacher gut: Der Regisseur Alex Balga packt für seine Fassung des erstmals im deutschsprachigen Raum gezeigten Musicals „9 to 5“ auf das an sich schon gute Basiskolorit alles drauf, was dem Publikum Spaß macht – die Optik und die Dynamik wird bis an die Grenzen des Budgets und der Machbarkeiten ausgeschlachtet. „9 to 5“ soll gefallen, auch wenn es dann Humor und Szenen mit dem Regie-Dampfhammer sein müssen, um noch mehr Beifall heischende Effekte und Gags einzustreuen.



Was für die Zuschauer so dynamisch daherkommt, ist aber für die Crew auf und hinter der Bühne ein ganz schöner Aufwand: superschnelle Kostümwechsel und Umbauten, wirbelnde Tanzeinlagen mit diversem Bürointerieur, Fahrstuhltüren und turmhohen Aktenschränken, und das möglichst immer mit einem Lächeln – gerade im ersten Teil des über zweistündigen Abends eine Belastungsprobe für die 13 sichtbaren Akteure. Atempausen sind nur dann zulässig, wenn sie die Handlung voranbringen.

Doralee wehrt sich gegen den Macho Hart. Zum Glück schneit seine Frau zur Tür herein.

Foto: Rolf Ruppenthal/ M&T Saar

Der Plot bedient sich am gleichnamigen Film aus dem Jahr 1980. Dolly Parton lieferte einst den Titelsong dazu. 2008 griff die Country- und Poplegende diesen Song und die Story wieder auf, komponierte noch Material dazu – und fertig war ein neues Broadway-Stück um das Thema Gleichberechtigung. Denn in den 1980er-Jahren ist die Welt noch klar sortiert: Da hat Frau ihren Platz – und der Mann noch viel mehr als das. Sie darf sich maximal als Steigbügelhalter und Sexobjekt betätigen, er den Triumphator und Diktator spielen, der zeigt, wo's lang geht. Doch irgendwann knirscht es im hierarchisch geschlechtergetrennten Büroturm von „Consolidated“: Das Regime von Macho Franklin M. Hart jr. muss ein Ende finden.

Der hat es während der Bürostunden – von „9 to 5“ – allzu weit getrieben. Violet, die beste Voraussetzungen für einen höheren Posten hat, wird übergangen – ein Deal unter Männern. Kollegin Doralee muss sich täglich gegen die sexuellen Aufdringlichkeiten Harts wehren. Die „Neue“, die frisch getrennte Ehefrau Judy, kann es nicht ertragen, wie mit den Kolleginnen umgesprungen wird. Den drei Damen kommt plötzlich die Idee: „Bringen wir den Chef doch einfach um.“

Im Verlauf des Stücks mutieren die Drei: die Hausfrau, die sich zum selbstbewussten Schmetterling entwickelt, der sexy Barbie-Verschnitt der sich zum Bühnenstar mausert und die alleinerziehende Witwe, die letztlich sowohl einen passenden Mann und den Karrieresprung gewinnt.

Musikalisch ändert sich weniger: das Grundthema von Partons Song „9 to5“ wird immer wieder aufgegriffen. Die Umsetzung für die Version von „Musik & Theater Saar kommt etwas „synthetischer“ als im Original daher. Auf echte Blechbläser wird verzichtet – das senkt die Kosten für die fünfköpfige Band um Hans Christian Petzoldt.

Powerfrauen auf der Bühne

Aber bei „den“ Stimmen fällt das fast nicht auf: Der Sieg für die Frauen gelingt nicht nur im Plot. Sabrina Harper und Sarah Bowden liefern stimmlich, wie darstellerisch mehr als ab.

Die dritte im Hauptrollen-Bunde, Edda Petri, fällt stimmlich dagegen etwas ab. Aber sie kann schauspielerisch punkten. Ein Triumph des ersten Teils: April Hailer als heimlich in den Chef verliebter Bürodrache. Nicht nur die Partie sitzt, sie weiß sie auch richtig auszukosten.



Die Männer? Eher Klischeerollen, die mit wenig Glanzraum in der Inszenierung bedacht werden – selbst wenn sich Frank Winkels als Hart und Benjamin Sommerfeld als Verehrer Violets alle Mühe geben. Das Spiel mit den Stereotypen und dem Schwarz-Weiß-Schema verhilft zur Leichtigkeit und bietet genügend Kontrast für die Fallhöhe des Machos Hart.

Und genau diese sommerliche Leichtigkeit weiß „Musik & Theater-Saar“-Mastermind Joachim Arnold zu nutzen.

Der „Intendant“ der Zeltstadt am Yachthafen, der sich mit Durchhaltevermögen die Rechte sicherte, hat ein Gespür für das Bezirzen des Publikums in der Region – und will nach fast 20 Jahren Festival darüber hinaus mehr auf die erhöhte Halbwertzeit seiner Eigenproduktionen setzen. Das führt zu Kompromissen: In den ersten Produktionen wurde das Zirkuszelt an sich als bespielbares Rund wahrgenommen und hob sich daher schon von gewohnten Bühnen ab.

„9 to 5“ ist klassisches Guckkastentheater – aber damit auch besser als die bisher eher auf das Festival geplanten Opern und Musicals an feste Häuser jenseits von Merzig verkaufbar. Schon mit dem Vorläufer im Festivalsommer 2014, „The Addams Family“, gelang der Sprung nach Wien oder München. Der Beifall für „9 to 5“ könnte ein Omen für ein ähnliches Erfolgsrezept sein.



