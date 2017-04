(ps) - Am Anfang war das Lied „Moof“, sagt Alex Heyar. „Ich komponierte es damals mit meinem Kumpel Änder in Manternach.“ Damals war 1989. Und Manternach steht für „Centre Thérapeutique pour Toxicomanes.“ Nach Jahren des Drogenkonsums war es der einzige Weg für Alex Heyar. „Die 80er waren raue Jahre für mich“, sagt er heute. Er sei oft auf Konzerten von etwa Nazz Nazz mit Thierry Van Werweke gewesen und habe sich dann vollkommen zugedröhnt. „Harte Sachen“, wie er gesteht.



Im Manternacher Zentrum für Drogenabhängige habe er dann neue Menschen kennengelernt und nochmal neu gestartet. Und dazu gehörte auch die Musik. Das Lied „Moof“ mitsamt narkotischer Konnotation beschrieb den hedonistischen Lebensstil, den er damals pflegte: „Jedes Wochenende unterwegs“.



Den Altrockern gelingt es, die Kufa nahezu jedes Mal zu füllen.

Foto: Gerry Huberty

Doch erst 1992 kam es zur Bandgründung. Und man entschied sich kurzerhand den Namen des Songs zum Bandnamen zu erheben. „Die Besetzung der Band ist eigentlich noch die gleiche, heute wie damals.“ Moof hat in all den Jahren vorwiegend auf Luxemburgisch gesungen, aber nicht aus einem patriotischem Bestreben heraus, sondern „weil uns das einfach besser gefiel“, so Heyar.



Am Samstagabend feierten „Moof“ nun 25-jähriges Bestehen. Und wie bereits in den vergangenen Jahren lud die Band zu einem alljährlichen Fest die Luxemburger Rockszene in die Kulturfabrik ein. „Wir wollen gerne mit vielen ein schönes Rockfest feiern und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.“ Die Einnahmen des Festivals werden jedes Jahr einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Dieses Jahr: „30 Jahre Fondation Jugend- an Drogenhëllef“. „Es heißt zwar immer Drugs and Rock'n'Roll, aber die Message des Abends ist eher: Rock'n'Roll without Drugs“, so Heyar. Es sei ihm auch ein privates Anliegen, auf die Drogenproblematik hinzuweisen und somit der Gesellschaft etwas zurückzugeben.



Rock'n'Roll kennt keine Altersgrenze.

Foto: Gerry Huberty

Das MooFest wird dabei seit 2011 in der Kulturfabrik organisiert. Und den Altrockern gelingt es dabei, die Kufa – für viele die Konzertlocation mit der besten Akustik des Landes – nahezu jedes Mal zu füllen. Dieses Jahr waren mit dabei: die Hardrocker Crying Souls, die Punkrocker Insert Bandname, die Metaler Sleepers' Guilt, die progressiven Rocker Kitshickers, die jungen Poprocker Diario sowie die Spaßfolker Schëppe Siwen. Und natürlich die Hardrocker Moof.

Zu den Eigenheiten des Festivals gehört auch, dass die Bands ohne Gage spielen. „Die meisten verstehen unser Konzept und verzichten deshalb gerne auf ihren Anteil.“ Und es gäbe jetzt bereits Bewerbungen für das MooFest 2018, so Heyar.