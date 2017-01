(dpa/ps) - Der polnisch-britische Philosoph und Soziologe Zygmunt Bauman ist tot. Er starb am Montag im Alter von 91 Jahren im britischen Leeds. Bauman wurde 1925 in Polen geboren. Während des Zweiten Weltkriegs floh die jüdische Familie in die Sowjetunion. Nach seiner Rückkehr nach Polen studierte Bauman Soziologie. Von 1964 an leitete er das soziologische Seminar an der Universität Warschau.

Nach einer antisemitischen Kampagne in der kommunistischen Partei Polens verlor er im Jahr 1968 seinen Lehrstuhl in Warschau und musste erneut fliehen. Er lehrte zunächst in Israel. Kurz zuvor hatte er unter Protest seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei aufgegeben, der er seit Studentenzeiten angehörte.

Von 1971 bis zur Emeritierung 1991 lehrte Bauman als Professor an der Universität Leeds in England. Er wurde unter anderem mit dem Theodor-W.-Adorno-Preis (1998) und dem Prinz-von-Asturien-Preis (2010) ausgezeichnet.



Der Holocaust als Produkt der Moderne



Im Zentrum seiner Forschung stand die Auseinandersetzung mit der Mehrdeutigkeit und Ambivalenz des modernen Staates. Damit galt Bauman als einer der Wegbereiter der Postmoderne. In seinem bekanntesten Buch "Die Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust", das 1989 erschien, analysierte Bauman den Zusammenhang zwischen Judenvernichtung und Modernität. Bauman wich von Erklärungsmodellen vieler Intellektueller ab: Er sah die Grausamkeit des industriellen Massenmords nicht als Zusammenbruch, sondern gerade als Ergebnis von Moderne, Rationalismus und Industrialisierung. "Es war die rationale Welt der modernen Zivilisation, die den Holocaust denkbar gemacht hat", schrieb er.

Zu Beginn der 1990er-Jahren prägte Bauman den Begriff "liquid modernity" (flüchtige Moderne). Damit wird eine beschleunigte Welt beschrieben, die so schnell voranschreitet, dass Individuen ihrer Wurzeln und Bezugsrahmen beraubt werden. Auch in den folgenden Jahren erforschte er den Rückgang menschlicher Verbindungen und die Unsicherheiten, die eine globalisierte sich wandelnde Welt mit sich bringt.