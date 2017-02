(ps) - „I'm out for a while. I need to take care of my family and friends.“ Mit diesen Worten auf Facebook hat Sänger und Gitarrist Eric Rosenfeld am Mittwochabend seinen Rückzug aus der Musikszene bekannt gegeben. Der Punkrocker ist seit über zehn Jahren Mastermind der Band Versus You und betreibt nebenbei das überwiegend akustische Soloprojekt Communicaution.



Dabei hat Rosenfeld gerade erst ein neues Album mit Communicaution aufgenommen: Ein Akustik-Cover-Album von The Cure's „Pornography“ – das Releasekonzert war für den 25. März im „Gudde Wëllen“ geplant. „Abgesagt“, teilt Rosenfeld auf Nachfrage mit. Er bräuchte einfach eine Pause und Zeit für sich und seine Freunde. Näher wollte sich Rosenfeld zu den Gründen seines Abschieds nicht äußern. Doch es sei kein endgültiges Ende, sondern nur ein kurzer Adieu: Punk's not dead.



Wann er wieder in die Saiten greifen wird, sei allerdings noch unklar. Versus You gehört mit fünf Alben und zwei EPs zu den erfolgreichsten Luxemburger Bands. 2015 hat die Punkrockband ihr zehntes Jubiläum gefeiert. Mit Communicaution hat Rosenfeld gar sieben Alben und acht EPs eingespielt.