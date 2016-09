Von Daniel Conrad



„Entschuldige den Staub“, sagt Riven. Der DJ wischt die letzten Überbleibsel vom vergangenen Auftritt bei einem Open-Air von den Turntables – die Fotos sollen ja nach etwas aussehen. Imagepflege ist für das Luxemburger Label „Lauter Unfug“ überlebenswichtig.



„Hast du gesehen? Pete Tong hat ,Tekuno Impulso‘ in seiner Sendung bei BBC One vorgestellt, wow!“ – es sind solche Sätze, die drei Jungs von „Lauter Unfug“ für ihren stundenlangen Einsatz entschädigt. Allein dank der prominenten Erwähnung dieser EP, die bei ihrem Luxemburger Label erschienen ist, rückt einer ihrer neuen Acts im Künstlerportfolio richtig gut ins Rampenlicht.



„Künstler – insbesondere auch aus Luxemburg – nach vorne zu bringen, ihre Musik zu fördern, ihnen Gigs zu verschaffen und immer neue Impulse zu setzen, das ist einfach super“, sagt Thierry Loesch alias „Riven“. Der 26-jährige Lehramtsstudent wird in seiner Freizeit zur Szenegröße. Zusammen mit Alex Heiderscheid und Pierre Bellion hat er sich dem Musik machen und produzieren verschrieben.



Zum Trio hinter dem Namen "Lauter Unfug" gehört neben Alex Heide (l.) und Riven auch noch Pierre Bellion. Der Manager arbeitet allerdings in Berlin.

Foto: Guy Jallay

Ganz abgesehen von der Organisation von Events in den Clubs der Hauptstadt, die den Grundstock für ihre heutige A.s.b.l. bildeten: „Wir haben vor vier Jahren angefangen, eigene Partys unter dem Namen ,Lauter Unfug‘ zu organisieren: unsere Musik, in der passenden Location, passende Deko – eben unsere Vorstellung einer guten Partynacht. Dazu wollten wir Künstler einladen, die wir selbst mögen, die sonst nicht nach Luxemburg kommen.“



Das fand nicht nur beim Publikum Anklang, auch die Clubs wie das einstige d:qliq, das Marx oder heute ihr ,zweites Wohnzimmer‘, das Studio21, waren froh über die Initiative. Insbesondere, wenn sich mit der Vermietung der Locations ein Geschäft machen lässt.

Stück für Stück hat sich das Trio so aus seinen Kontakten und viel Vertrauensarbeit ein Netzwerk aufgebaut – und Pierre Bellion, der im Hintergrund die Managementstrippen zieht, weiß wie man jetzt das Label voranbringen kann. Professionalisierung hat Einzug gehalten – so weit es die Zeit und das Budget zulassen: „Pierre hat sich durch die Organisation von ,Lauter Unfug‘ für einen Job als Booker in Berlin empfohlen. Und er ist immer irgendwie zwei Schritte voraus.“



Geld dabei verdienen? Das bleibt trotz allen Erfolgs schwierig – und wenn, bleibt es als Investition im Kreislauf für neue Projekte der Drei. Und genau das ist auch ein Grund mehr, warum sich „Lauter Unfug“ – ganz abgesehen von den üblichen Vorurteilen des Drogenkonsums und wenig wirklich musikalischem Talent – so wichtig ist, Glaubwürdigkeit auszustrahlen.



Alex Heiderscheid – im „normalen“ Leben Versicherungsmakler – hat da selbst manchmal in der Familie Probleme, diesen Kosmos und seine Aktivitäten zu verteidigen: „Meine Mutter hätte es sicher lieber, ich würde statt um zwölf Uhr nachts Richtung Club aufzubrechen und um neun Uhr morgens wieder nach Hause zu kommen, jetzt mit 32 verheiratet sein und Kinder zu haben.“

Glaubwürdiges Markenzeichen



Dass er als DJ „Alex Heide“ zum Markenzeichen geworden ist, zusammen mit Bellion und Loesch für seriöse Arbeit steht? Für Außenstehende nicht immer nachvollziehbar. Aber nichts würde ohne die Glaubwürdigkeit in der Szene, vor dem Publikum und den Partnern, mit denen sie arbeiten, funktionieren. „Wenn wir Leute buchen, die international einen Namen haben, können wir uns keinen Fehltritt leisten“, bekennt Loesch.

Angefangen haben die Drei als als Interessierte, die sich Turntables kauften, sich immer mehr in die Materie hereinfuchsten, sich von Etablierten etwas abschauten und selbst experimentierten. Inzwischen beherrschen sie das Technikallerlei aus Synthesizer, Midi-Sequenzer, Mixer und spezieller Software aus dem Effeff – ein Studio in Heiderscheids Wohnung nicht weit von Junglinster ist der Nucleus aus dem das Meiste entsteht.



Das Technik-Allerlei zu beherrschen, braucht Übung und Zeit - über die Jahren bekommt man aber den Dreh an den Turntables raus.

Foto: Guy Jallay

Aber eben schlicht bei Auftritten „Play“ zu drücken und mit cooler Pose insbesondere die Mädels im Partyvolk zu beeindrucken? Damit schafft man es nicht weit, schon gar nicht zur „Nature One“ oder der „Amsterdam Dance Event“ – die ganz großen Treffen der Electro-Szene, bei denen sie inzwischen sich selbst oder ihre Acts unterbringen können.



„Es ist schwer, wirklich musikalisch etwas gutes abzuliefern, die Leute abzuholen, ihnen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sie ganz die Musik fühlen – da investiert man Stunden an Vorbereitung“, sagt Loesch. Die Internet-Plattformen wie Beatport oder Soundcloud helfen beim Verteilen ihrer Musik – oder der Musik der Talente, die sie fördern wollen.



Denn: „Wir bekommen auch durch unseren Erfolg Anfragen von jungen DJs, ob wir ihre Musik anhören, sie vielleicht buchen wollen. Und wenn sie uns gefällt, schauen wir, wie wir weiterhelfen können.“ Dass Alex Heide inzwischen selbst in London und Riven in Berlin auflegt, eigene Songs und Musikproduktionen des Labels ihren Weg zu den Szenegrößen finden und rezensiert werden, die Truppe als Remixer gefragt ist, ist trotzdem keine Routine geworden. „Jeder Schritt, der uns gelingt ist wichtig und freut uns ungemein“, sagt Heiderscheid.

