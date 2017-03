(tom) - Seit sieben Jahren sind sie ein fester Begriff in der Luxemburger Hardrock-Szene. Die Rede ist von der international besetzten Band Porn Queen. Ende März 2016 überraschen die vier Hardrocker um den brasilianischen Frontmann Lucas Ferraz die Luxemburger Szene mit einem Namenswechsel: Ab sofort heißt die Band Dead Sinners.



Porn Queen hatten vom Start weg von sich reden gemacht: Gleich der erste Auftritt führte sie als Vorgruppe von Guns'n Roses-Gitarrist Slash auf die Bühne der Rockhal. Es folgten weitere große Shows, unter anderem als Vorgruppe für Deep Purple, für Duff McKagan (Ex-Guns'n Roses), Steve Lukather und einige mehr. Es folgte eine Europatour mit Ausnahmegitarrist Richie Kotzen und mehrere Veröffentlichungen. Und es folgte schließlich ein Besetzungswechsel: Gitarrist Fred Barreto (wie Ferraz gebürtiger Brasilianer) verließ Porn Queen, um sich seiner Solokarriere zu widmen.



Der neue Mann, Yacko, kam von den Filthy Broke Billionaires - und mit ihm schlich sich auch ein Stilwechsel in den Bandsound ein. Die Dead Sinners (neben Ferraz und Yacko sind das Yves Deville Ditsch an den Drums und Dan Fastro am Bass) klingen nach eigener Aussage mehr nach Stoner- und Blues Rock als nach Hard Rock, und so sei der Namenswechsel die logische Folge, so Ferraz gegenüber dem Luxemburger Wort. "Es ist nicht so, dass etwas vorgefallen wäre, es gab keinen konkreten Auslöser. Wir klingen jetzt einfach anders als früher und fanden, es sei Zeit für eine Veränderung. Wir bereuen oder leugnen absolut nichts, was mit Porn Queen zu tun hat."



Und die Dead Sinners waren bereits fleißig - eine Eigenschaft, die sie auch als Porn Queen schon ausgezeichnet hat: Am 12. Mai 2017 wollen Ferraz und Co ihre erste EP mit dem Titel "Fire" in der Rockhal vorstellen. Als Vorgeschmack gibt es bereits jetzt ein Video der ersten Single "Son of the Earth", produziert von Sam Flammang.



