(dpa) - Die Musikwelt blickt nach Hamburg: Nach zehnjähriger Bauzeit wird die Elbphilharmonie am heutigen Mittwochabend mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters eröffnet. Unter Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock werden die Musiker eine musikalische Reise von der Renaissance bis zur Gegenwart unternehmen. Auf dem Programm steht auch die Uraufführung eines Auftragswerks von Wolfgang Rihm, einem der wichtigsten deutschen Komponisten der Gegenwart.



Zuvor werden Bundespräsident Joachim Gauck, Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, Architekt Jacques Herzog und Intendant Christoph Lieben-Seutter bei einem Festakt sprechen. Zu den 2100 geladenen Gästen gehört auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zu den Prominenten gehören Regisseur Fatih Akin, Modeschöpferin Jil Sander, die Schauspieler Hannelore Hoger, Charly Hübner, Sibel Kekilli und Armin Mueller-Stahl sowie der Bauunternehmer und Präsident von Real Madrid Florentino Pérez.



Hamburgs neues Musik-Flaggschiff.

Die „Gläserne Welle“ auf einem alten Kaispeicher an der Spitze der Hamburger Hafencity wird schon jetzt als „Architekturwunder“ und „Jahrhundertbau“ gefeiert. Der Saal mit 2100 Plätzen ist ähnlich wie die Berliner Philharmonie nach dem Weinberg-Prinzip gebaut, mit einer Bühne in der Mitte, die von terrassenförmigen Publikumsrängen umgeben ist - nur viel höher und viel steiler. Dank der Akustik des Japaners Yasuhisa Toyota sollen die Besucher von allen Plätzen gleich gut hören können.



Der Grundstein für die Elbphilharmonie wurde bereits am 2. April 2007 gelegt. Jahrelang machte das Bauwerk Schlagzeilen mit Bauverzögerungen und Kostensteigerungen. Ursprünglich sollte das gläserne Konzerthaus, das neben dem großen Konzertsaal mit 2100 Plätzen noch einen kleinen Konzertsaal, ein Hotel mit 244 Zimmern und 44 Eigentumswohnungen beherbergt, bereits 2010 eröffnen. Die Kosten für die Steuerzahler stiegen von 77 auf 789 Millionen Euro. Mittlerweile haben bereits 500 000 Menschen die öffentliche Plaza in 37 Metern Höhe besucht, die seit dem 5. November geöffnet ist. Die erste Konzertsaison bis Anfang Juli ist nahezu ausverkauft.



Die Elbphilharmonie erleben

Die Eröffnung wird ein Medienereignis. Neben zahlreichen Dokumentationen auf vielen Kanälen berichtet der Norddeutsche Rundfunk (NDR, unter anderem im Programmangebot von PostTV und Eltrona verfügbar) ab 18 Uhr umfänglich vom roten Teppich bis zum Ende des Eröffnungskonzerts (Beginn Konzert 20.15 Uhr). Arte bietet auf seiner Internetseite arte.tv ab 18.30 Uhr einen Live-Stream und wiederholt das Eröffnungskonzert im deutschsprachigen TV-Programm am Sonntag, dem 15. Januar um 17.40 Uhr (davor zeigt der Kultursender eine Dokumentation zum Neubau ab 16.50 Uhr).

Mehr dazu findet sich auf der Internetseite des Konzerthauses (dort findet sich auch ein virtueller Rundgang): www.elbphilharmonie.de

Vier Luxemburger in Hamburg

(dco). Vier Luxemburger werden die Eröffnung der Elbphilharmonie mit einem besonderen Interesse verfolgen.

Fränz Kremer war noch bis vor kurzem Pressesprecher der Luxemburger Philharmonie. Nun wechselt er in das Redaktionsteam des spektakulären Konzerthauses in der Hansestadt.

Der Luxemburger Reeder Hermann Ebel ist Honorarkonsul des Großherzogtums in Hamburg und sitzt im Kuratorium der Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper sowie im Hochschulrat der Musik und Theater-Hochschule der Hansestadt. Über seine „Stiftung Maritim“, die der Reeder zusammen mit seiner Frau Milena 2006 gegründet hat unterstützt er das Hamburger Kulturleben. Die offizielle Spenderliste der Elbphilharmonie führt die „Stiftung Maritim“ mit einem Engagement von über einer Million Euro für Projekte in den Bereichen Konzerte, Musikvermittlung und die Ausstattung des Konzertbetriebs.

Dass sie einmal den Neubau miteröffnen würde, war der Hornistin Amanda Kleinbart des eigens umgetauften „NDR Elbphilharmonie Orchester“ bei ihrer Bewerbung gar nicht so klar. „Das hat man mir erst nach der Zusage vor eineinhalb Jahren eher so im Nebensatz erzählt, und das war schon ein tolles Gefühl, so eine Eröffnung jetzt erleben zu dürfen. Es ist Wahnsinn, ein Teil davon zu sein.“

Hamburg – für die Schauspielerin Marie Jung war schon in jungen Jahren klar, dass sie einmal in der Hansestadt wohnen wollen würde. Marie Jung arbeitet seit der Spielzeit 2015/16 fest im Ensemble an einer „der“ Bühnen Deutschlands, dem Hamburger Thalia-Theater.

