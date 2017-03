par Stéphane Gilbart

Au Théâtre du Centaure, Marja-Leena Junker et ses comédiens insufflent une véritable urgence humaine et théâtrale aux «Justes» d’Albert Camus, à l'heure où les questions soulevées par le terrorisme ne sont plus des spéculations abstraites.

Ils réussissent la synthèse originale que permet le théâtre d’un propos associé à des moyens scéniques qui l’incarnent et le multiplient.



En attendant la Révolution russe



«Les Justes», ce sont ces jeunes Russes dont les attentats contre des figures emblématiques d’un tsarisme autocratique esquissent, en 1905, la révolution à venir ...