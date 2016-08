Von Pol Schock



Léa Tirabasso wartet bereits. Sie sitzt auf einem abgewetzten Sofa in den einstigen Industriehallen des Trois-CL in Bonneweg. Kugelrunde braune Augen. Ein dezentes Lächeln. Und kurz bevor man sich ihr nähert, erhebt sich die zierliche Frau und streckt die Hand entgegen: „Bonjour. Léa. Enchantée“.



Léa Tirabasso ist gerade einmal 30 Jahre alt: Sie lebte bereits in Lyon, New York und Kassel. Zurzeit pendelt sie zwischen London und Luxemburg – „Ich führe ein Nomadenleben und habe quasi ein Abo bei easyJet“. Und während sie sich als Tänzerin bereits einen Namen machte, ist sie gerade auf dem Sprung, sich ein internationales Profil als Choreografin aufzubauen. „Ich bin momentan in einer Übergangsphase, in der die Choreografie gegenüber dem Tanz die Überhand gewinnt“, sagt sie. Heute reist sie gemeinsam mit einer sechsköpfigen Vertretung Luxemburger Choreografen zur internationalen Tanzmesse nach Düsseldorf. Dort wird sie am Sonntag ihr Tanzstück „Love Me Tender“ aufführen. Es läuft also bei Léa Tirabasso. Doch wer ist diese ehrgeizige und erfolgreiche junge Frau?



Liebe auf den ersten Blick



„Ich tanze bereits mein ganzes Leben“, sagt Tirabasso, deren Name, wie sie selbst sagt, nach Südeuropa und „Tiramisu“ klingt. „Und bin die einzige Tänzerin in meiner Familie.“ Die beiden Geschwister hätten andere Wege eingeschlagen und auch die Mutter hätte als Krankenschwester mit baldigem Psychologieabschluss andere Vorlieben gehabt. Nur ihr Vater sei ein kreativer Kopf gewesen, er sei Musiker, habe früher viel gemalt. Von ihm wird sie die Muse geerbt haben.



Es habe zwei Momente in ihrem Leben gegeben, worauf sie sich entschied, professionelle Tänzerin zu werden. Das erste Mal war mit 14 Jahren. Sie lebte in Lyon und war dabei, klassische Ausdrucksformen des Tanzes zu lernen: Ballett und Jazz. Ihr war klar: „Das will ich machen“. Doch in der pubertären Phase verlor sie ihr Ziel ein wenig aus den Augen. Es fehlten wohl die wichtigen Bezugspersonen. Zweifel kamen auf und sie entschied sich, neben dem Tanz, Kunstgeschichte zu studieren.



Im Alter von 18 Jahren gab es dann einen zweiten Offenbarungsmoment: „Ich erinnere mich an eine Professorin, ihr Name ist mir leider entfallen. Sie zeigte uns eine Übung, die ein Türöffner für völlig neue Welten war.“ Die ungenannte Professorin führte sie in den zeitgenössischen Tanz ein. Der Körper als Ausdruck für innere Musik. Oder anders ausgedrückt: Die Bewegung folgt der Emotion. „Ich begriff, dass Tanz nicht nur Muskelbewegungen sind.“ Es war Liebe auf den ersten Blick.



Polyglotter Lebenslauf

Von diesem Moment an vertiefte sie sich im zeitgenössischen Tanz: Sie entdeckte die Techniken der Marta Graham und verlor sich in der New Yorker Szene des Fluxus. Als sie Trisha Brown auf der Bühne sah, beschloss sie kurzerhand, nach ihrem Studium ein Praktikum in ihrem Ensemble in New York zu belegen. „Eine großartige Erfahrung“, betont sie wenig überraschend.



Danach ging es nach London an die renommierte Tanzschule „The Place“. Dort lernte sie vollkommen neue Improvisationstechniken kennen und begann sich auch außerhalb der Bühne ein Netzwerk aufzubauen. „London ist eine Falle. Wer einmal dort lebt, wird so schnell nicht loslassen können.“ Denn London wurde ihr zweites Zuhause. Die pulsierende Stadt könne unglaubliche Kreativität entfachen, man könne aber auch in der Masse untergehen. Tirabasso ging nicht unter. Sie entwickelte Projekte, tanzte oder inszenierte Musikvideos von Pop-Bands wie The Kooks oder Jamie T und ist bis heute in der Tanzschule „The Place“ aktiv.



Dazwischen gab es ein zweijähriges Intermezzo in Kassel. Das klingt nach New York und London irgendwie nach Abstieg in die graue deutsche Provinz – war es aber nicht. „Ich bewarb mich bei Johannes Wieland, von dessen Tanz ich begeistert war, und bekam für zwei Saisons eine Anstellung am Kasseler Staatstheater.“ Dort konnte sie sich zurückgezogen völlig auf ihre Arbeit konzentrieren. Und sie begann, neben dem Tanzen, auch zu kreieren. „Ich hatte Choreografie immer kategorisch ausgeschlossen, aber Johannes Wieland konnte mich vom Gegenteil überzeugen.“



In ihren choreografischen Arbeiten könne sie sich noch stärker künstlerisch austoben. „Ich liebe es, Welten zu erschaffen“, sagt sie dazu. Ihre ersten Stücke „XX“ und „Simones“ beschäftigten sich mit der Absurdität des Lebens. Nichts weniger als die Sinnfrage wurde verhandelt. Was soll das Ganze eigentlich?



Eine Frage, die sie nicht mehr loslässt. Denn auch „Love Me Tender“, nach dem Elvis-Song benannt, schlage in die gleiche Richtung. Ausgehend von Arthur Schopenhauers Axiom „Die Liebe ist nur ein Trick der Natur“ schaffte sie ein Stück, in dem Mann und Frau sich nach Liebe sehnen. „Vielleicht flüchten wir uns in die Liebe, um uns von der Langweile und Sinnlosigkeit des Lebens abzulenken“, sagt Tirabasso dazu. Doch Philosophie sei nur eine Inspirationsquelle von vielen. „Zurzeit bin ich fasziniert vom Modeschöpfer Alexander Mcqueen“.



Warum sollten die Spice Girls weniger wichtig sein als Schopenhauer?

Und generell fühle sie sich zur Popkultur ebenso hingezogen wie zu den großen Klassikern: „Warum sollten die Spice Girls weniger wichtig sein als Schopenhauer?“, bemerkt die selbstbewusste Frau klug. Und wie könnte man ihre Weltsicht zusammenfassen? „Die Philosophie, weil man sich Fragen stellen muss. Die Popkultur, weil man sich nicht zu ernst nehmen darf. Und der Tanz, weil wir alle die Körperlichkeit begehren.“

www.leatirabasso.com