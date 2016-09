Par Marie-Laure Rolland



Peut-on se divertir de manière intelligente? Pour la directrice du Théâtre du Centaure, Myriam Muller, la réponse est oui. De fait, l'affiche concoctée pour la nouvelle saison est particulièrement stimulante dans le contexte de crise que nous connaissons.

Crise existentielle, crise de couple, crise politique, crise économique: voilà les thèmes des quatre créations que l'on pourra découvrir dans les entrailles du Dierfgen, ce petit théâtre de 50 places niché dans la falaise au 4, Grand-rue à Luxembourg. Ces thèmes veulent interpeller le public d'aujourd'hui avec des auteurs d'aujourd'hui et des acteurs professionnels engagés. On notera que ce sont quatre femmes qui piloteront les mises en scène.

Myriam Muller présente sa deuxième saison.

Photo: Lex Kleren

Pour la première création de la saison, Myriam Muller a commandé un texte à Guy Helminger. «J'avais envie d'une pièce en luxembourgeois qui parle de la société luxembourgeoise d'aujourd'hui». On découvrira «Performance» à partir du 18 novembre dans une mise en scène d'Anne Simon. Jules Werner interprète le rôle titre de Benoît Pleimer, un employé de banque sans histoire sur le point de commettre un attentat. «C'est un Luxembourgeois qui pète un cable alors que rien ne le laissait présager», résume Anne Simon que l'on connaît surtout pour ses mises en scène en anglais et qui se réjouit de cette première coopération au Centaure.



La deuxième création offrira au public du Centaure une première mondiale. Myriam Muller a commandé la traduction en français de «Séisme», une pièce de Duncan MacMillan, un auteur anglais très en vogue actuellement.

«Je n'ai pas peur du théâtre populaire»

La pièce est mise en scène à partir du 7 janvier par Linda Bonvini, que l'on connaît surtout pour ses projets aux Rotondes. Larisa Faber et Pitt Simon interprètent un jeune couple qui tente de faire le choix entre une vie conventionnelle et une vie plus alternative. La crise de nerfs intervient lorsqu'ils discutent de la question d'avoir un enfant, dans les rayons d'un magasin Ikea. «Je n'ai pas peur du théâtre populaire. On est là dans du divertissement de haut vol», observe la directrice artistique.

Larisa Faber et Pitt Simon interprètent un jeune couple dans "Séisme" de Duncan MacMillan.

Photo: Julien Becker

La plus grosse production de la saison sera «Les Justes», une œuvre phare d'Albert Camus, à partir du 3 mars. La mise en scène sera signée par Marja-Leena Junker. Luc Schiltz interprétera le rôle titre aux côtés de six autres acteurs. Cette histoire d'attentat en Russie en 1905, par un groupe de jeunes combattants socialistes révolutionnaires, partira ensuite en tournée au Kinneksbond de Mamer, à Opderschmelz à Dudelange et au Cube 521 de Marnach.

Finalement, Myriam Muller mettra en scène à partir du 5 mai «Cassé» du Français Rémi de Vos, un vaudeville sur les ravages du chômage, de la délocalisation et du suicide. «Trouver une bonne comédie n'est pas évident. Dans cette pièce qui s'inspire de l'affaire France Télécom, cela fonctionne. On a un peu l'impression d'être dans du Labiche».

A noter que la programmation du théâtre comprend plusieurs accueils de pièces, poursuit l'initiative «Textes sans frontière» consacrée cette année à la Pologne, mais aussi le TalentLAB pour soutenir les jeunes professionnels. Coup d'envoi le 7 octobre avec «Champ de mines» de Pamela Dürr, l'histoire d'une amitié sur fond de guerre en Bosnie.

Le programme a été présenté hier en présence du secrétaire d'Etat à la Culture, Guy Arendt, qui voulait marquer le soutien du gouvernement à la scène théâtrale.



www.theatrecentaure.lu