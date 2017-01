(afp/ps) Es wird das große Serienevent des Jahres: „Twin Peaks“ kehrt unter der Regie von David Lynch zurück. Die ersten beiden Staffeln der skurrilen Mysteryserie erschienen zu Beginn der 1990er-Jahre und gelten als Kult: Die Mischung aus stilvoll inszeniertem Krimi um die Ermordung Laura Palmers, übersinnlichen Elementen und absurdem Humor hat das Genre nachhaltig geprägt.



Der US-Sender „Showtime“ hat nun den Premierentermin der neuen Episoden veröffentlicht: Am 21. Mai 2017 wird „Twin Peaks“ mit einer zweistündigen Episode zurückkehren. Die Fortsetzung wird aus insgesamt 18 Folgen bestehen. Aus der Originalbesetzung kehren unter anderem Kyle MacLachlan, David Duchovny, James Marshall und Sheryl Lee zu „Twin Peaks“ zurück.

In welche Richtung der Plot gehen wir, lässt sich noch nicht sagen. Sender sowie Regisseur geben passend zum Mystery-Charakter der Serie und Lynch-typisch nur kryptische Auskünfte. Nur soviel steht fest: Special Agent Dale Cooper kehrt nach in die Kleinstadt Twin Peaks zurück.

In einem Überraschungsauftritt in Pasadina sagte David Lynch Anfang des Jahres: „Ich liebe das Universum von ,Twin Peaks. Wir entdeckten an diesem Ort ein Geheimnis, in dem noch viele weitere Geheimnisse verborgen waren.“ Er habe sich oft „an diese schöne Welt und ihre wunderbaren Figuren erinnert“, so Lynch. Fest steht, dass die mit der dritten Staffel die Handlung der Serie definitiv abgeschlossen sein wird.