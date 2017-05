von Vesna Andonovic - Die Frau weiß ganz genau, was sie will. Und sie weiß ebenso genau, wie sie andere dazu bringt, ihr zu gehorchen – ganz ohne Worte. Ihren Charme braucht Karina Canellakis hierfür nicht spielen zu lassen, denn die junge Amerikanerin steht souverän ihre Frau in einer klaren Männerdomäne: am Dirigentenpult.



„Nein, überhaupt nicht“, meint Karina Canellakis auf die Frage, ob sie denn nicht vielleicht eine heimliche Control-Freak-Seite an sich hat ...