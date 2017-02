Interview: Pol Schock



Sie gilt als „Grande Dame“ des deutschen Films: Iris Berben hat in über 100 Produktionen mitgespielt, zahlreiche Preise erhalten und und und. Am Sonntag tritt sie gemeinsam mit dem Pianisten Martin Stadtfeld im Escher Theater auf, um Gedichte des Holocaust-Opfers Selma Meerbaum-Eisinger vorzutragen. Im Gespräch erklärt sie, warum die Erinnerung an die NS-Zeit - trotz Ermüdung - nicht verblassen darf, – und warum Udo Jürgens recht hatte.



Frau Berben, am Sonntag führen Sie unter dem Titel „Ich bin in Sehnsucht eingehüllt“ Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger in Luxemburg auf ...