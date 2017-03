(ps) - Die Indielieblinge und Grammygewinner Aracde Fire kommen nach Luxemburg. Das teilte Konzertveranstalter am Mittwoch über Facebook mit. Die Kanadier werden demnach nach dem Rock-a-Field 2011 zum zweiten Mal in Luxemburg zu Gast sein. Das Konzert findet am 8. Juli in der Rockhal statt - Karten gehen am Freitag um 10 Uhr in den Verkauf.



Seit ihrem Debütalbum "Funeral" (2004) werden Arcade Fire sowohl von Fans als auch von Kollegen wie etwa David Byrne oder dem 2016 verstorbenen David Bowie geschätzt. "Neon Bible" schwankte zwei Jahre später zwischen nihilistischer Weltbeobachtung und eskapistischen Träumen und markierte den endgültigen Durchbruch der Band.



"The Suburbs" (2010) war so eine Art Reader zum Vorstadtleben als Sinnbild für den in die Jahre gekommenen American Way Of Life. In den USA und in England schoss das Album sofort an die Spitze der Hitparaden und zementierte den Ruf Arcade Fires als gleichermaßen erfolgreiche Künstler und Kritikerlieblinge. Am Ende gab’s sogar noch einen Grammy in der Kategorie "Album des Jahres" und, quasi als Zugabe, zwei Brit Awards.



Ähnlich erfolgreich war auch "The Reflektor"(2013), bei dem die Band mit Produzent James Murphy (LCD Soundsystem) noch einmal vollkommen neue Wege ging. Sänger Win Butler selbst nannte das Genre des Albums übrigens "Voodoo-Musik", da bei der Entstehung des Albums zwei Perkussionisten aus Haiti eine wichtige Rolle spielten. In diesem Jahr soll die fünfte Platte der Band erscheinen, die bis jetzt noch keinen Titel trägt.







