von Vesna Andonovic - Stars auf dem roten Teppich, glamouröse Roben, grelles Blitzlichtgewitter, breitschultrige Sicherheitsmänner und wilde Partynächte – so stellen sich die meisten die Berlinale nun mal vor. Doch die Wahrheit ist anders, ganz anders. Ein Blick hinter die Kulissen des Filmfestivals ...



„Die haben mich kurzfristig gebeten, noch mal einzuspringen, aber das geht nicht: Heute Abend backe ich nämlich einen Geburtstagskuchen für meine Frau“, verrät der Mann in rotem Sakko, schwarzem Hemd und Hose, während er an der Treppe zum großen Saal im Festival-Palast die beiden Metallpfosten zurechtrückt, an denen eine breite Samtkordel befestigt ist.



Man muss eben immer die richtigen Prioritäten im Leben setzen – und selbst in den zehn Tagen Berlinale lauten die nicht unbedingt „so viele Filme und Stars wie möglich sehen“.



Irdische Probleme



Arno Haark ist zum ersten Mal mit dabei, bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin, und es gefällt ihm gut: „Die Leute hier sind nett!“. Normalerweise befördert er mit seiner Rikscha Touristen quer durch die deutsche Hauptstadt, aber bei den Minusgraden im Februar ist so ein Job im Warmen doch deutlich angenehmer.



Arno Haark ist zum ersten Mal mit dabei.

Vesna Andonovic

Seine Kollegin, die aus Frankfurt stammt und nun in Potsdam lebt, hat ganz andere Probleme. Zum Glück sind aber auch die recht einfach zu lösen: Morgen werden keine so schicken und spitzen Schuhe angezogen. Dann geht es den armen, schmerzenden Zehen, auch nach einem ganzen Tag auf den Beinen, gleich viel besser.



Währenddessen warten die Journalisten aus aller Welt schon mindestens 45 Minuten vor der Vorstellung, dass ihnen, knapp eine halbe Stunde vor Beginn der Vorführung, Einlass gewährt wird. Die Zeit schlagen sie mit Filme-Kommentieren, Mail-Checken und Etwas-mehr-Platz-für-den-Bericht-beim-Redaktionsverantwortlichen-Erbetteln tot. Alle, sowohl Presseleute als auch die zahllosen Festivalhelfer, haben mit ziemlich irdischen Problemen zu kämpfen.



Spitzes Schuhwerk ist zwar schick - aber alles andere als praktisch.

Vesna Andonovic

Funktionalität statt Stil



Auf der anderen Seite der Kordel steht man startklar: Von der Macht der Gewohnheit getrieben, denn hier hat jeder seinen ganz persönlichen Platz im Saal, den er sich von keinem fremden Schnösel wegschnappen lassen will. Man trifft bei Filmfestivals – immer und alle Jahre wieder – zur selben Zeit, dieselben Gesichter an derselben Stelle.



Den eigentlichen Startschuss gibt dann ein junger Mann in dunkelblauem Sakko, dessen „Body cut“-Schnitt selbst James Bond vor Neid erblassen lassen dürfte. In sein Mikro scheint er auch mal einen kleinen Witz hineinzuflüstern, denn alle Aufpasser grinsen plötzlich gerade synchron um die Wette.



Morgens früh, 8.15 Uhr in Berlin, ist die Filmwelt noch in Ordnung. Auch wenn der Preis für den strahlend blauen Himmel klirrende Kälte ist, die Shakespeares Sprache als „crispy cold“ beschreiben würde – weitaus poetischer als das deutsch-nüchterne „schweinekalt“. Ob der Ausdruck wohl daher stammt, dass das arme Borstenvieh kein schützendes, dickes Fell hat?



Dass noch keine Zeitung daran gedacht hat, ihre Redakteure mit Badetüchern mit großem Logo-Aufdruck auszustatten, wundert schon.

„Die sind bestimmt aus Weißrussland oder der Ukraine“, meint ein deutscher Journalist abfällig über die zottelige Echtpelz-Kopfbedeckung zweier junger, blonder Damen etwas weiter hinten in der Warteschlange. Schlagartig wird einem bewusst, wie dünnhäutig man selbst ist. Und man bereut fast, dass der zum Frühstart und kontrollierten Tagesablauf unabdingliche, schwarze Treibstoff „Kaffee“ im hippen Metall-Thermobecher – beides von George Clooneys Lieblingsmarke gesponsert, „What else?“ – den Kreislauf bereits auf Vordermann gebracht hat, während man sich stumm über solch dämliches, nationales Klischeegehabe ärgert.

Auch wenn diese Vorurteile ja zuweilen durchaus einer – zugegeben recht traurigen – Wahrheit entsprechen: Einmal im Saal, ist die erste Geste eben dieses Schreiberlings aus Deutschland, seine Jacken auf dem Nebensitz auszubreiten, um den Platz für verspätete Kollegen zu reservieren. Dass noch keine Zeitung daran gedacht hat, ihre Redakteure mit Badetüchern mit großem Logo-Aufdruck auszustatten, wundert: wäre zumindest einmal ein sinnvoller Marketinggag ...

Auch Presseleute informieren sich morgesns erst mal, was die Kollegen so über die Filme des Vortags gedacht haben.

Vesna Andonovic

Die Festivalprofis sind hier ohnehin schnell zu erkennen – nicht nur an den Taschen früherer Berlinale-Ausgaben, mit denen sie ihren ehrenwerten Veteranenstatus stolz zur Schau tragen, auch am Schuhwerk.



Wer lange genug bei Festivals mit dabei war – im All-inclusive-Package mit Schlangestehen vor der Vorführung, schnell zur Pressekonferenz hirschen und dazwischen noch rasch einen ungesunden Bissen im China-Schnellrestaurant in sich hineinstopfen –, weiß: Funktionalität ist wichtiger als Stil – wobei sich mit Turnschuhen, beides ohnehin kombinieren lässt.



Stressfreier und unkomplizierter als Cannes



Berlin ist eben anders, irgendwie stressfreier und unkomplizierter als Cannes, wo die Sicherheitsleute keine freundlich lächelnden Damen, sondern Rausschmeißertypen mit breitem Nacken sind. Dort sind die Journalisten ja auch fein säuberlich in mehr oder minder privilegierte Kasten mit Farbleitsystem einsortiert. So viel hat ihre Revolution den Franzosen dann in Sachen Demokratisierung wohl doch nicht gebracht, zumindest bei Filmfestivals.



Dabei lebt es sich, trotz Filmemarathon, irgendwie so ganz ohne Weltgeschehen, recht gut: Dass Steinmeier gerade zum Bundespräsidenten gewählt wurde, weiß man auch nur wegen der Pushmeldungen, die hereinregnen, alsbald man wieder online ist. Statt, wie an der Croisette, diesem latent deprimierenden Verlangen, entdeckt zu werden, schwebt über dem Publikum in Berlin die eigene Entdeckungsfreude.



Nach der Vorführung geht es schnell ins Hotel Hyatt rüber - zu den Pressekonferenzen.

Vesna Andonovic

Hier muss niemand sich, mit Abendgarderobe, die Beine in den Bauch stehen, um eine Einladung zu Vorführungen zu erbetteln, so wie in Cannes. Im Arkaden-Shoppingcenter, gleich neben dem Potsdamer Platz, stehen die Normalsterblichen 08/15-Filmliebhaber Schlange, erst vor dem Ticketcounter, dann beim Berlinale-Shop.



Denn wer will sich schon auch diese fesche, graue Tasche der 67. Ausgabe entgehen lassen, auf der olympisch die vier Ringe der Sponsoren-Automarke prangen und man flugs zum kostenfreien Werbeträger wird?



Trotz Massenandrang geht es erstaunlich locker und ziemlich fix zu: Berlin hat schließlich, in seiner Geschichte, Schlimmeres gesehen und erlebt also diese internationalen Presse- und Filmfutzischaren, die jahrein, jahraus wie hungrige Heuschrecken über die Stadt herfallen, um nach verrichteter Arbeit wieder weiterzuziehen.



Auf Tuchfühlung mit den Stars



Sogar mit den Stars kommt man in Berlin ganz einfach nahe auf Tuchfühlung: Entweder an den Absperrungen vor dem Festival-Palast – da werden sie auch noch auf großer Leinwand ausgestrahlt oder aber bei der Einfahrt zum Hotel Hyatt, einem der neuralgischen Zentren des Festivals.



Der Leinwandschönling a. D., Richard Gere, macht sich keine Freunde, denn er kommt genau eine Minute vor seinem Fotocall an: So beglückt man Fans, die stundenlang in der Kälte gewartet haben, nicht. Landsmann Stanley Tucci hingegen weiß die aufopfernde Geduld zu schätzen und unterzeichnet eine geschlagene Viertelstunde lang Autogramme.



Stars satt gibt es mit den Jurymitgliedern - u.a. Schauspieler Diego Luna und Maggy Gyllenhal und Regisseur Paul Vorhoeven.

Vesna Andonovic

Die darauffolgende Pressekonferenz beginnt dann auch immer mit demselben Ritual: Eine Kanadierin stellt ihre Frage über einen politischen Hintergrund im Film – der Insiderjoke schlechthin in Berlin.



Stars sitzen auch als Jurymitglieder geradezu griffbereit: Nur ein eher symbolischer Sicherheitsabstand von einer Sitzreihe und das bereitgestellte Fläschchen Wasser trennt die Jury vom gemeinen Filmkritikervolk. Faktencheck: Diego Luna sieht nicht nur in „Rogue One: A Star Wars Story“, sondern auch live richtig gut aus – ja, er grüßt sogar noch freundlich-charmant. Der weißhaarige Präsident kommt bei der ersten Vorführung auch mal locker fünf Minuten zu spät – aber man verzeiht Paul Verhoeven das, der Mann hat uns schließlich „Total Recall“, „Basic Instinct“ und „Starship Troopers“ gegeben.



Wir sitzen alle in einem Boot



„Wir sind dieses Jahr nur zu dritt hergekommen“, beklagt sich der Kollege aus Indien, der bei jeder Bewegung den angenehmen Geruch von Nag Champa verströmt, beim amerikanischen Kollegen. Eine beruhigende Erfahrung, dass alle Pressevertreter weltweit mit denselben Problemen zu kämpfen haben: Abgabefrist, Budgetkürzungen und das Ringen um Länge schaffen ein überraschend verbrüderndes Zusammengehörigkeitsgefühl.



Jurypräsident paul Verhoeven ist der Mann, der uns „Total Recall“, „Basic Instinct“ und „Starship Troopers“ gegeben hat.

Vesna Andonovic

Dabei muss man in dieser internationalen Gesellschaft auch schon mal mutig sein, zum Beispiel, wenn man plötzlich im Cinemaxx ins Kreuzfeuer der Diskussion italienischer Kollegen gerät, die sich gerade aufregen, dass die siebensprachige Begrüßung auf der Leinwand nicht in Dantes Muttersprache da steht. „Aber auf Chinesisch!“, meint der Brillenträger mit roter Hose erbost, um acht Minuten später nebenan diskret zu schnarchen. Ein Minimum von vier Wettbewerbsfilmen pro Tag fordert eben auch vom durchtrainiertesten Filmkritiker seinen Zoll – Koffein hin oder her.



Alexandra an der Bar serviert den Kaffee stets mit einem Lächeln - und bekommt ihrerseits mit den trestengesprächen die Kritiken schon (vor()druckfrisch serviert.

Vesna Andonovic

Die Frau von der Bar als Pulsmesser

Den serviert an der Bar im Festspiele-Palast Alexandra, mit einem gratis Lächeln dazu – auch Bier, Sekt und Spritz Aperol gibt es dort. „Gestern wurde auch Rotwein bestellt – den musste ich echt erst herauskramen, so früh um 11 Uhr“, verrät sie. Alexandra ist nicht nur der Pulsmesser des Wettbewerbs, denn sie sieht, wie viele Zuschauer aus den einzelnen Filmvorführungen rausgehen – „Gestern bei ,Viceroy's House‘ waren es schon eine ganze Menge!“ –, sie bekommt auch noch die (vor-)druckfrischen Kritiken bei den Tresengesprächen serviert.

„Und wie ist Haders ,Wilde Maus‘?“ „Nicht schlecht, doch man merkt schnell, wo der Film hin will ...“ „Der Film wird auch mal abends um 23 Uhr auf Arte laufen“, – auch ein „Also wenn ich einen Film nicht gesehen habe, dann schreibe ich auch nicht drüber!“ „Wieso? Mach doch einfach den Brückenschlag zu Toni Erdmann ...“ Berufsethik lässt sich – auf leerem Magen – auch schon mal kontrovers diskutieren.



Berufsethik lässt sich – auf leerem Magen – auch schon mal kontrovers diskutieren.

Manche Gesprächssplitter fühlen sich derweil wie ein Schrapnell an: Die Theoretisierung von Karl Marx – um 8.17 Uhr morgens – ist recht unerträglich, gerade für den, der die ausführende Soziologie studiert und „die Texte wirklich gelesen“ hat. August Diehl mit Bäuchlein und Perücke hat ihr zwar erstaunlich gut gefallen, aber „man lernt ja gar nichts dazu“. „Außer, dass Marx auch mal gekotzt hat“, ergänzt der Kollege, dessen graue Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden sind. „So interessant wie ein Päckchen Taschentücher“ und „halt ein Fernsehfilm“, in dem „Augustin wie Augustin spricht, und nicht wie Karl Marx“ – so das schonungslose Verdikt. Das Zerreden ist grauenvoll.



Der Kollege aus England kommentiert diese elende Besserwisserei und die darauffolgend thematisierte Faszination für kopulierende Käfer – „Und das in einem Film aus dem katholischen Polen!“ – mit einem komplizenhaften Augenzwinkern.



Eintauchen in Welten, Leben und Köpfe

In besagtem Film von Agnieszka Holland saß ein junger Mann, wohl noch Student, nebenan und blätterte in einem Buch mit rotem Einband und gelber Titelschrift. Thema Filmanalyse – und eher ein Alibi, denn er schaute sich mehr neugierig in dieser fremdartig-faszinierenden Festival- und Kritikerwelt um, statt darin zu lesen.



Nach zehn Tagen Berlinale ist man erschöpft, doch glücklich.

Vesna Andonovic

„Ist hier noch frei?“, fragt ein Nachzügler zaghaft. „Um die Zeit! In der Juryreihe – mit maximaler Beinfreiheit! Und dann auch noch die Nummer eins!“, bedankt er sich nach der positiven Antwort, bevor er noch schnell, bevor die Lichter ausgehen, ein Erinnerungsfoto vom Platzschildchen macht.

Er wird, wie alle hier, nach dem tagelangen Schwelgen in der – mindestens zweit- – schönsten Nebensache der Welt wieder auftauchen, erschöpft, doch glücklich, in so viele Welten, Leben und Köpfe eingetaucht zu sein. Wo sonst, als in Filmen und Büchern kann man das denn auch so wunderbar?