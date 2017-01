Das Mudam verzeichnet für 2016 einen Besucherrekord. Das gab das Museum am Mittwochnachmittag in einem Communiqué bekannt. Demnach zählte man an der Museumskasse im abgelaufenen Jahr 97.081 Besucher, das sind 6,7% mehr als im Jahr 2015 (90.964 Besucher).



Ein großer Teil der gezählten Besucher entfällt auf das Wochenende 2. und 3. Juli: Mehr als 11.000 Menschen wollten eine der Veranstaltungen zum Mudam-Jubiläum sehen.