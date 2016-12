Interview: Pol Schock



Seit zehn Jahren besteht die Forschungseinrichtung IPSE an der Universität Luxemburg. IPSE? Sie haben noch nie davon gehört? Die Leiterin, Historikerin Sonja Kmec, erklärt, worum es sich handelt und worin der gesellschaftliche Mehrwert von IPSE liegt.

In diesen Tagen feiert die Forschungseinheit IPSE ihr zehnjähriges Bestehen. Was genau wird da eigentlich gefeiert?

IPSE steht für „Identités. Politiques, Sociétés, Espaces“ und ist mit 160 Mitarbeitern eine der größten Forschungseinheiten der Universität. Sie setzt sich aus acht Instituten zusammen an der Schnittstelle von Geistes- und Sozialwissenschaften.

Was heißt das konkret?

Wir haben aktuell drei Schwerpunkte. Zum einen: Mehrsprachigkeit und Interkulturalität. In den nächsten Jahren werden wir vermehrt zum Thema Migration forschen mit Fokus auf die Sprachenentwicklung der Luxemburger Gesellschaft. Dann steht das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Das betrifft urbane Entwicklung, aber auch Aspekte wie Ernährung. Und der dritte Schwerpunkt wird gerade ausgebaut und hat den schönen Titel „Material Culture and Visual Studies“. Dort beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Fragen von gesellschaftlichen Symbolen und Repräsentation.

Nun wurde vor kurzem das „Institut für Zeitgeschichte“ an der Universität Luxemburg gegründet. Verändert sich dadurch auch die Rolle des IPSE?

Wir wissen zwar noch nicht genau wie, aber unsere Rolle wird sich verändern. Das historische Institut verliert de facto ein Viertel seines Personals – dennoch bleibt es die größte Forschungseinheit im IPSE. Aber wir sehen im „Institut für Zeitgeschichte“ vor allem einen starken Partner, von dem wir profitieren können. Insgesamt würde ich es so ausdrücken: Es ist ein kleiner Verlust, aber ein großer Gewinn.

Oft wird gegenüber Geisteswissenschaften die Frage nach dem gesellschaftlichen Mehrwert gestellt. Worin liegt der konkrete Nutzen des IPSE?

Das ist eine berechtigte Frage, die jedoch nicht leicht zu beantworten ist. Unser Output lässt sich nämlich nicht in Geld oder in Maßeinheiten erfassen. Auch lassen sich keine Patente auf unsere Arbeit zurückführen. Der Nutzen liegt jedoch darin, dass wir an gesellschaftliche Fragen kritisch und mit einer gewissen Distanz – auch zur Politik – sowie einer wissenschaftlichen Objektivität herantreten und diese in einen internationalen Kontext stellen können. Und dann können wir auf die Fragen Antworten bzw. Empfehlungen geben. In den Politikwissenschaften geht das zum Beispiel ganz konkret, wie etwa beim Referendum, als die Kollegen für mehr partizipative Beteiligung im Vorfeld plädierten, weil sich das in anderen Ländern bewährt hatte. In anderen Fächern ist es schwieriger, Empfehlungen auszusprechen. So hat sich die Luxemburger Sprache oder Geschichte auf unterschiedliche Weise entwickelt – wir können zeigen, dass es nicht nur eine Deutung, sondern eine Vielzahl gibt – und fördern somit den kritischen Geist.



Populismus ist kein neues Phänomen.

Müssen Universitätsprofessoren sich nicht auch stärker in den öffentlichen Diskurs einbinden?

Ja, das sollten sie. Aber nicht weil sie Wissenschaftler sind, sondern weil sie als Bürger einer Gesellschaft, die Pflicht haben, sich einzubringen. Und ich finde, sie sollten mit ihrem Wissen in Debatten einsteigen, ohne allzu professoral belehrend aufzutreten oder zu behaupten, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen.

Was sagen Sie denn zu aktuellen Debatten. Leben wir in postfaktischen Zeiten?

Eigentlich nicht. So neu ist das alles nicht.

Die mediale Diskussion um das Schreckgespenst des Populismus ist also irreführend?

Populismus ist kein neues Phänomen. Die Formen haben sich vielleicht etwas weiterentwickelt und Donald Trump hat wohl eine neue Schwelle überschritten. Aber letztlich ist Trump nicht wesentlich anders als Silvio Berlusconi. Und wenn man das Phänomen in der „longue durée“ betrachtet, dann findet man populistische Ausprägungen schon bei den Alten Griechen.

Sie plädieren also für mehr Gelassenheit?

Eine Entdramatisierung täte dem Diskurs sicherlich gut. Aber natürlich gilt es, das Phänomen ernst zu nehmen – Politik à la Trump ist beunruhigend.

Ist das nicht generell eine Gefahr des Historikers, dass er im Zweifel fast zynisch abwinkt: „Ach, war alles schon einmal da“?

Ja, der Historiker läuft Gefahr, allzu distanziert zu reagieren. Es lässt sich aber auch nicht einfach aus der Geschichte lernen. Geschichte wiederholt sich nicht wirklich, sondern man kann nur analysieren, wie sich gewisse Mechanismen entwickelt haben. Was zählt ist der Kontext. Nehmen wir ein Beispiel: Bereits die alten Griechen haben behauptet, die Jugend sei faul und untauglich – genauso wie wir es in der Gegenwart Jugendlichen gerne unterstellen. Der heutige Kontext ist jedoch nicht mit dem antiken zu vergleichen. Es gilt immer wieder von neuem genau hinzuschauen und zu hinterfragen, wie solche Urteile zu Stande kommen.



Futurologie ist für mich keine Wissenschaft.

Nun sind Sie gewohnt als Historikerin, den Blick in die Vergangenheit zu richten. Gehört es denn nicht auch zu den Aufgaben eines wissenschaftlichen Instituts wie dem IPSE, den Blick nach vorne zu richten und Zukunftsmodelle zu entwickeln?

Nein, das denke ich nicht. Futurologie ist für mich keine Wissenschaft. Das Prophetische und das Wissenschaftliche vertragen sich nicht. Deshalb ist es eher die Aufgabe des IPSE – sei es in der Geografie oder in Politologie – aktuelle Projektionen und Prognosen von offiziellen Stellen kritisch zu hinterfragen. Wir können weder sagen, was morgen passiert, noch wie viele Menschen im Jahr 2029 in Luxemburg leben werden.

Warum sind Zukunftsprognosen wissenschaftlich unhaltbar?

Historiker benutzen dafür den Begriff der Kontingenz. Es gibt unzählige Variablen, die dazu führen, dass es anders kommen kann, als geplant. Ein Extrembeispiel wäre beispielsweise ein Super-GAU in Cattenom.

Einer, der sich jedoch vermeintlich in Futurologie übt, ist ihr Rektor Rainer Klump. Vor kurzem sagte er, die Uni Luxemburg solle binnen zehn Jahren unter den Top 10 der weltweit besten Hochschulen sein.

(lacht) Das ist „wishful thinking“. Aber es ist eher eine Strategie als eine Voraussage. Das IPSE will jedenfalls seinen Teil dazu beitragen.