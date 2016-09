Interview: Pol Schock



Milo Rau, Ihr Stück „Hate Radio“ über die Rolle eines Radios beim Genozid in Ruanda wird dieses Wochenende in Luxemburg aufgeführt. Worum geht es?

Ich wollte zunächst ein fiktionales Stück über den Genozid in Ruanda schreiben. Ich habe jedoch schnell gemerkt, dass die Quellenaussagen deutlich stärker waren und bin auf das Radiostück von Radio-Télévision Libre des Mille Collines gestoßen. Die Moderatoren des Senders hatten den Massenmord durch eine Mischung aus Popmusik, Pamphleten und Hetztiraden gegen die Tutsi-Minderheit befeuert und die Massen zu unfassbaren Gewalttaten bewegt. Es gibt noch zwei Überlebende aus dem RTLM-Studio, die ich besuchte und interviewte. Daraus habe ich mit Schauspielern, die den Genozid selbst überlebt haben, die letzte Sendestunde des Radios inszeniert.

Wie überzeugt man Zeitzeugen, das Erlebte nochmals zu inszenieren?

Das war erstaunlicherweise einfach. Es gibt in Ruanda eine Kultur der Aufarbeitung – ähnlich wie in Deutschland mit den NS-Verbrechen. Es gab nach dem Genozid eine Politik des Verzeihens: Wer seine Taten gestand, dem wurde verziehen. Deshalb erzählten mehrere Hunderttausend Menschen von ihren Taten.



Sehen Sie ihr Schaffen eher im Bereich der Geschichtswissenschaft oder der Kunst?

Es ist vorwiegend Kunst, aber mit einigen Schnittmengen. Das „Hate Radio“ ist eine Rekonstruktion von Ereignissen, doch wir nehmen uns die Freiheit, die Dinge künstlerisch anders dazustellen. Wenn man so in der Geschichtswissenschaft vorgehen würde, wäre es falsch – aber in der Kunst ist oft das Falsche richtig. Da unterscheidet sich historische von künstlerischer Wahrheit.

In den Stücken Ihrer Produktionsfirma IIPM – International Institute of Political Murder werden werden vorwiegend Gewalt und Terror behandelt. Woher kommt diese Faszination für die menschlichen Abgründe?

So tragisch es auch klingt; Ausnahmesituationen und abgründige soziale Gewalt sind die interessantesten Situationen für einen Dramatiker. Dort lässt sich das Wesen des Menschen am besten begreifen. Und die wenigsten von uns sind Helden. Hannah Arendt sagte dazu passend, man brauche sehr viel Fantasie, um Gutes zu tun – doch die meisten Menschen seien fantasielos.



„Tod! Tod! Die Gräben sind erst zur Hälfte mit den Leichen der Tutsi gefüllt. Beeilt euch, sie ganz aufzufüllen!“ - ein täglicher Aufruf zum Morden von RTLM in Ruanda 1994.

(FOTO: DANIEL SEIFFERT)

Das Böse als menschlicher Normalzustand?

Nicht ganz. Menschen tun viele Dinge, weil sie in einer Massengesellschaft die Verantwortlichkeit über das eigene Handeln abgeben. Es gibt eine interessante Parallele zwischen allen Tätern, die ich bei meinen Projekten interviewt habe: Sie handelten aus einer übergeordneten Legitimation heraus, die damals für sie Sinn ergab. Aber als Privatmenschen würden sie nie jemanden umbringen. Das heißt nicht, dass man pessimistisch davon ausgehen muss, dass alle böse sind. Als kühler Soziologe könnte man eher sagen, dass 80 Prozent der Menschen zu den grässlichsten Taten fähig sind, wenn man es ihnen befiehlt.

Geht es Ihnen bei Ihrer Kunst um Provokation oder wollen Sie vielmehr auf blinde Flecken hinweisen?

Beides. Wenn ich provoziere, dann liegt das daran, dass die Wirklichkeit provozierend ist. Ich bin nur der Bote, der vielleicht hingerichtet wird. Aber nicht derjenige, der die Nachricht erfindet. Und dann gibt es Tabus, die viele mit sich tragen, aber nur wenige thematisieren. Nehmen sie den Mord an den Juden. Die Deutschen haben nach 1945 gesagt, sie hätten nichts gewusst oder nichts ändern können. Hannah Arendt hat dafür den Begriff der „Inneren Immigration“ geschaffen – an etwas teilnehmen, es aber nicht unterstützen. Und das lässt sich perfekt auf der Bühne darstellen. Dinge, die die Seele spürt, aber der Verstand nicht wissen will. Das finden Sie in der ganzen Theatergeschichte wieder. Warum gab es schon bei den alten Griechen Dramen, in denen der Sohn die Mutter begehrt oder auch der Vater den Sohn tötet? Diese ganzen Psychodinge im Theater sind Teil der Wahrheit des Menschen und eine Spiegelung von untergründigen Konflikten.



Ein kritischer und kontroverser Geist unserer Zeit: Der Schweizer Milo Rau.

FOTO: THOMAS MÜLLER

Braucht die Gesellschaft denn nicht auch Tabuthemen, um Zusammenhalt herzustellen?

Auf jeden Fall. Wie auch in Ruanda. Dort gibt es 51 Wochen im Jahr ein Verbot, die Wörter „Hutu“ und „Tutsi“ auszusprechen – aus Gründen der sozialen Kohäsion. Doch es gibt eine Erinnerungswoche, in der sehr intensiv und ritualisiert in Fußballstadien dem Genozid gedacht wird.

Anderes Thema: Sie haben einmal vor Jahren ein Ausländerwahlrecht für die Schweiz vorgeschlagen. Im vergangenen Jahr gab es in Luxemburg ein Referendum zu dieser Frage – die Sache scheiterte grandios. Überrascht sie das?

Nein, das wäre in der Schweiz ähnlich verlaufen. Demokratische Freiheitsrechte sind jedoch nicht teilbar. In einer Gesellschaft, in der man gewissen Bürgern bestimmte Rechte zugesteht und anderen nicht, muss man die Regierungsform umbenennen, dann ist es keine Demokratie mehr, sondern etwas anderes – vielleicht eine Ethnokratie. In einer globalisierten Wirtschaft muss man Migrationsströme politisch reflektieren und kann sie nicht mit dem Nationskonzept des 19. Jahrhunderts leugnen.







