(dco) - Die Todesnachricht ging wie ein Lauffeuer durch Luxemburg und Italien, wo Bert Theis immer wieder gearbeitet hatte: Der Künstler war in der Nacht vom Mittwoch in Luxemburg verstorben, wie zunächst die online-Plattform "Emergenzeweb.it" meldete.



Theis, der über Jahre in Mailand das Isola Art Center mit auf den Weg gebracht hatte, hatte 1995 für Luxemburg an der Kunstbiennale in Venedig teilgenommen.



Theis baute für seine Biennale-Teilnahme einen eigenen Pavillon. Sein Name «Potemkin Lock». Für die Rückschau des Mudam im Jahr 2011 wurde der Pavillon auf dem Kirchbergwieder neu aufgerichtet.

Kulturminister Xavier Bettel würdigte Theis mit einem Statement via Twitter als "großen Kreativen".

Mam Bert Theis verléisst eis e grousse Kreativen an Denker deen et wousst Sparten, Genren a Supporten ze vermëschen. Mäi Bäileed un d'Famill — Bettel Xavier (@Xavier_Bettel) 16. September 2016

In einem Videointerview für das Mudam und dessen Ausstellung Atelier Luxembourg – The Venice Biennale Projects 1988-2011 blickte Theis 2012 auf seine Arbeiten zurück – insbesondere aber auf seine Teilnahme bei der er mit dem Pavillon eine Arbeit zeigte, die als Schlüsselwerk zu seinem Kunstverständnis galt - und zudem als zentraler Baustein für das aufkeimende Bewusstsein für die zeitgenössische Kunst in Luxemburg betrachtet werden kann.



Theis galt als politischer Künstler, der sich um Fragen der Gesellschaft mit seinen Werken Gedanken machte. In Belval thematisierte er 2013 das Urban Gardening als Chance für eine neue Lebensqualität. Theis mischte sich auch in Debatten ein: Er beteiligte sich unter anderem im Februar 2015 an einem öffentlichen Aufruf an die luxemburgische Regierung, ein Schulden-Moratorium für Griechenland zu unterstützen.

Werke wie "Drifters" sind Teil der Mudam-eigenen Sammlung:

"Drifters" entstanden 2005/2006 zur Einweihung des Mudam. Heute gehören die "Bänke" zur Mudam-Sammlung.

Im Stadtbild Luxemburgs durfte sich Theis mit einem kleinen Pavillon verewigen - der erst temporär und später dauerhaft an der Philharmonie installiert wurde.

Auf der Place de l'Europe ist eines der Marksteine Theis' im Stadt Luxemburgs zu sehen.

Viele erinnern sich in den sozialen Netzwerken mit eigenen Fotos an den Künstler:

