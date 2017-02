(dpa) - Das Team rund um Adeles Pop-Ballade „Hello“ hat bei den Grammy-Awards in Los Angeles den Preis für die Aufnahme des Jahres gewonnen. Es setzte sich am Sonntag unter anderem gegen „Formation“ von Beyoncé durch.



Adele hatte mit "Hello" ebenfalls den Preis für das Lied des Jahres gewonnen. Sie und Songwriter Greg Kurstin setzten sich bei der Verleihung am Sonntag in Los Angeles unter anderem gegen „Formation“ von Beyoncé durch. Nominiert waren zudem Justin Bieber („Love Yourself“), Mike Posner („I took a Pill in Ibiza“) und Lukas Graham („7 Years“).



Adele mit ihren Auszeichnungen.

AFP

Adele hatte zuvor zwei weitere Preise für die beste Pop Solo Performance und das beste Pop Vocal Album gewonnen. Bei der Entgegennahme des Preises ließ die Sängerin Produzent Greg Kurstin zunächst den Vortritt, weil er bei der Verleihung des ersten Awards keine Chance hatte, seine Dankesrede zu Ende zu bringen.

Die Grammys ehren in zwei Hauptkategorien einen einzelnen Song. Beim „Lied des Jahres“ („Song of the Year“) werden die Komponisten und Texter ausgezeichnet. Die Kategorie „Aufnahme des Jahres“ („Record of the Year“) würdigt neben diesen Songwritern auch das Produktionsteam und die Toningenieure rund um den Song.



Chance the Rapper hat bei den Grammy-Awards den Preis als bester neuer Künstler des Jahres gewonnen. Er setzte sich am Sonntag bei der Verleihung in Los Angeles gegen die Countrypop-Sängerinnen Kelsea Ballerini und Maren Morris, sowie das Progressive-House-Duo Chainsmokers und den R&B-Sänger und Rapper Anderson .Paak durch.

Ehrung für David Bowie

Der vor mehr als einem Jahr gestorbene David Bowie wurde für sein letztes Studioalbum „Blackstar“ in fünf kleineren Kategorien ausgezeichnet. Er gewann posthum Grammys für die beste Rockperformance, den besten Rocksong, das beste Alternative-Music-Album, das beste die Aufnahme begleitende Verpackung und Booklet, sowie für das technisch am besten ausgeführte Album. Bowie starb am 8. Januar 2016, zwei Tage nach der Veröffentlichung von „Blackstar“ an seinem 69. Geburtstag.

Beyoncé wurde für ihr Album "Lemonade" und das beste Musikvideo "Formation" ausgezeichnet.

REUTERS