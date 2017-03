Recklinghausen. Frank Hoffmann verlässt, nach Ablauf seines aktuellen Mandats – also nach der Spielzeit 2018 – seinen Posten an der Spitze der Ruhrfestspiele Recklinghausen.



Seit September 2004 war der Theaterregisseur und Intendant des „Théâtre national du Luxembourg“ ebenfalls Festspielleiter der Ruhrfestspiele Recklinghausen – und verhalf dem traditionsreichen Festival nicht nur zu neuem Glanz, sondern ebenfalls wiederholt zu Besucherrekorden.



2018 nun läuft sein Vertrag, der vier Mal – zuletzt 2014 – vom Aufsichtsrat aufgrund seiner erfolgreichen künstlerischen Arbeit verlängert wurde, aus.



Zepter weiterreichen



Für Hoffmann der richtige Moment, das Zepter weiterzureichen: „Politikern wird oft nachgesagt, dass sie den richtigen Moment für ihren Abgang verpassen – und ich wollte nicht, dass es mir auch so geht“, scherzte der TNL-Direktor dem „Luxemburger Wort“ gegenüber. Auf unsere Anfrage hin erklärte er, 2018 habe sich ihm als einleuchtender Moment für seinen Abschied aufgedrängt, da dann der Steinkohleabbau im Ruhrgebiet eingestellt wird, was Hoffmann auch als ein soziokultureller Einschnitt – „eine Zäsur“ – in der Geschichte der ganzen Region und ebenfalls des Festivals erscheint.



Eine Erfolgsgeschichte



Mit einer kleinen Portion Wehmut, doch sehr vielen schönen Erinnerungen blickt er auf eine regelrechte „Erfolgsgeschichte“ zurück: „Eigentlich sollte es nur ein Zwei-Jahres-Vertrag, eine Art 'Krisenmanagement' sein, am Ende ist daraus die bisher längste Zeit eines Festspielleiters in der Geschichte des Festivals geworden.“

Bei seiner ersten Saison habe er dort 22 000 Zuschauer begrüßen können, inzwischen seien es über 80 000, zahlreiche internationale Stars ebenso wie viele Luxemburger Künstler hätten sich in dieser Zeit dem Publikum präsentieren können, so Hoffmann, der somit noch die diesjährige und die kommende Spielzeit ausrichtet.



Internationale Strahlkraft



Frank Hoffmann steht den Ruhrfestspielen auch beratend bei der Nachfolgesuche zur Seite. Der Aufsichtsrat der Ruhrfestspiele dankt Frank Hoffmann für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.



In einer Pressmitteilung hieß es : "Stefan Körzell, Aufsichtsratsvorsitzender der Ruhrfestspiele und Mitglied des Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes, und Christoph Tesche, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister der Stadt Recklinghausen, erklären: „Unter seiner Leitung haben die Ruhrfestspiele in bedeutsamem Maße an Besucherzahlen und an internationaler Strahlkraft hinzugewonnen. Auch wenn wir seine Entscheidung sehr bedauern, wünschen wir Frank Hoffmann für seine zukünftige künstlerische Arbeit alles Gute.“