von Vesna Andonovic



Nein: Weder eine brisante, da mit hochaktuellen Bezügen verknüpfbare Thematik, noch die besten Absichten reichen aus, um einen bleibenden Film zu inszenieren. So bietet „The Birth of a Nation“ einen weiteren Beweis für diese goldene, doch einfach allzu oft ignorierte Hollywoodregel.

Denn hat die Geschichte eines historischen Sklavenaufstandes in Virginia in den 1830er-Jahren durchaus auch eine gewisse Aussagekraft im Hinblick auf die aktuelle Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen in den USA, so verfehlt der Film von Nate Parker dieses hoch gesteckte Ziel einerseits wegen eines überzogenen Beginnerhochmuts und andererseits dem parallel dazu fehlenden Mut neue erzählerische Wege zu gehen.



Messianisch anmutender Kitsch

Stattdessen präsentiert sich „The Birth of a Nation“ wie ein stetig mahnend erhobener Zeigefinger, der sich zu Ende einem geradezu messianisch anmutenden Kitsch beugen muss – und dadurch so weit an Glaubwürdigkeit einbüßt, dass selbst seine mit flammender Überzeugung gepredigte Moral deutlich an Wirkkraft einbüßt.

Dabei hätte man aus der Geschichte des zum Prediger gewordenen Sklaven Nat Turner und des von ihm angeführten Sklavenaufstandes von 1831, der 60 weißen Großgrundbesitzern und Hunderte schwarzer Sklaven das Leben kostete, durchaus einen Brückenschlag zwischen schmerzlicher Historie und aktuellen Rassenspannungen machen können.

Dass er sich hierfür seinen Titel geradezu provokativ bei D.W. Griffiths filmischem Meilenstein aus dem Jahre 1915 ausleiht, dessen rassistische Zeichnung der Afroamerikaner gerade als Apologie des Ku-Klux-Klans wirkt, scheint in der Kette filmischer „Jugendsünden“ noch einer der annehmbaren. Weniger gut kamen da die Parallelen zwischen einem Vergewaltigungsprozess in dem der Regisseur und der Koautor des Drehbuchs beide angeklagt waren und die Tatsache, dass sie gerade die Vergewaltigung von Turners Frau als erfundenes, zündendes Momentum seines Aufstandes zurückgriffen, an.

Die typischen Anfängerfehler

2016 wurde „The Birth of a Nation“ beim Sundance Film Festival dennoch gleich zwei Mal ausgezeichnet: mit dem Publikumspreis und dem Großen Preis der Jury.

In ihrer Begründung zitierte die Jury damals den vor genau einem Jahr verstorbenen, britischen Schauspieler Alan Rickman, der in einem Interview unterstrich: „Je mehr wir von Idioten regiert werden und keine Kontrolle mehr über unsere Schicksale haben, umso mehr müssen wir uns gegenseitig Geschichten darüber erzählen, wer wir sind, warum wir sind, von wo wir herkommen und was möglich wäre.“

All dies tut der Film von Nate Parker, ist jedoch gleichzeitig auch die perfekte Illustration eines weiteren typisch amerikanischen Filmphänomens: Denn in den Vereinigten Staaten wandelt sich der Kinosaal flugs zu einer Art Beichtstuhl, in dem man sich so etwas wie einen mentalen Sündenerlass erschauen kann.

Als ob der Zuschauer dadurch, dass er 120 Minuten lang mit den Protagonisten mitleidet und vorbehaltlos der Produktion bejubelt, Jahrhunderte unrühmlicher Sklavenhandelsgeschichte ungeschehen machen könne: Eine Mär wie sie wohl nur im Land der unbegrenzten Möglichkeiten möglich ist. Schauspieler Nate Parker, selbst 1979 im Bundesstaat Virginia geboren, versucht hier gleich mehrere Rollen unter einen Hut zu bringen: nicht nur schrieb er – gemeinsam mit Jean McGianni Celestin – das Drehbuch, er führt auch noch Regie und spielt die Hauptrolle.



Erstlingswerk mit Fehler



Und in seinem Erstlingswerk begeht Parker aber auch jeden typischen Anfängerfehler, den man überhaupt machen kann. Geradezu arrogant-belehrend führt er das Publikum an einer (sehr) kurzen Leine und lässt – von unendlichen Baumwollfeldern über das geradewegs aus „Gone with the Wind“ stammende, weiße Herrschaftshaus bis hin zum Auspeitschen der Sklaven – kein einziges der gängigen Klischees aus. Schlimmer noch er benutzt sie noch, um seine alternative Sicht darauf zu untermauern, so dass statt einem befruchtenden Diskurs, ermüdende Propaganda entsteht.

„The Birth of a Nation“ fehlt es weitestgehend an fordernden Zwischentönen, die das Publikum animieren würden, sich persönlich mit der aufgearbeiteten Problematik auseinander zu setzen. Ein Film, der nur von seinem Thema her Interesse bietet, leider jedoch filmisch allzu unausgegoren daherkommt, um wirklich einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.